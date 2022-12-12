Астрологи рассказали о событиях, которые станут судьбоносными для некоторых знаков Зодиака.

Астрологи составили прогноз на новую неделю с 12 по 18 декабря. Эксперты рассказали, что для трех знаков Зодиака этот период будет особенно радостным и приятным. Причиной тому станут долгожданные разрешения сложных жизненных ситуаций.

Овен

Представители данного знака Зодиака смогут справиться с финансовыми проблемами, которые долгое время не давали покоя. Например, они получат хорошую премию или прибавку к зарплате. После 15 декабря у них будет такое состояние, будто гора с плеч.

Телец

Тельцы могут избежать эмоционального выгорания и морального истощения благодаря тому, что здорово отдохнут. Они могут поехать на какой-то курорт, посетить загородный комплекс или отправиться в СПА. Необязательно у них будет отпуск. Даже один день правильного и нужного отдыха насытит их энергией.

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Рыбы

У Рыб на этой неделе будут решаться проблемы со здоровьем. Возможно, они пройдут какую-то важную процедуру или им сделают операцию, что станет причиной улучшения самочувствия.

Также Рыбам могут снять гипс после перелома или повязку после растяжения, что станет своего рода решением проблемы с подвижностью.

Напомним, астрологи назвали самых несчастных женщин по знаку Зодиака.

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