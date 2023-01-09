Узнайте, что звезды приготовили вам на этот день.

Астрологи говорят, что вторник будет очень насыщенным для Овнов, Стрельцов и Близнецов. Что ждет представителей вашего знака Зодиака - читайте в материале.

Овен

Представители этого знака Зодиака получат какие-то очень радостные новости, которые оставят положительный след на весь день и на несколько следующих дней. Это может быть новость о приезде родственников или о том, что кто-то из их близких ждет ребенка.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют избежать серьезных разговоров, споров и выяснения отношений. Лучше расслабиться и провести день максимально спокойно.

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Близнецы

Этих людей ждет бюрократия, ходьба по кабинетам, решение каких-то вопросов, оформление документов, посещение врача и тому подобное.

Рак

Раки смогут наладить общение с людьми из прошлого, с которыми ранее прервали контакт из-за конфликта или недопонимания.

Лев

На Львов 10 января выпадет большая ответственность. Им будут давать множество поручений, у них будут деловые встречи, подписания договоров, составление контрактов и тому подобное.

Дева

Девам не стоит во вторник брать на себя большую ответственность. Лучше не проявлять излишней инициативности, иначе есть риск нарваться на неприятности.

Весы

Весам с самого утра могут испортить настроение неприятными новостями. Но следует не выходить из себя - лучше всего трезво рассуждать и искать грамотный выход из ситуации.

Скорпион

Скорпионам 10 января подарит встречи с любимыми людьми и романтические приключения. День пройдет в спокойной и благоприятной атмосфере.

Стрелец

Стоит приготовиться к тому, что весь день Стрельцы будут чем-то заняты. Их время во вторник расписано буквально по минутам, но стоит не забывать о хорошем отдыхе, чтобы восстановить силы.

Козерог

Козерогам астрологи обещают расслабленный день, домашние дела, рутину и ничего больше.

Водолей

Звезды говорят, что Водолеям в этот день важно не забыть о чем-то важном. Например, если у кого-то из близких людей день рождения, нужно обязательно их поздравить с самого утра, иначе те могут обидеться.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака будут радоваться мелочам. Например, какой-то новой покупке вещей в спальню или на кухню.

Напомним, убывающая Луна в январе 2023 оставит эти знаки Зодиака без денег.

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