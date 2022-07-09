Астрологи прогнозируют благоприятный день нескольким Знакам. Есть и те, кто будут серьезно переживать 10 июля. Подробнее читайте в материале УНИАН.
Овен
Овны столкнутся с конфликтами. Ссоры могут быть с кем-то из родных - супругом/супругой, детьми, родителями и т.д. Главное - стараться сохранять свое душевное равновесие и не реагировать на провокации со стороны.
Телец
Несмотря на то, что 10 июля - выходной, Тельцы будут погружены в работу. Их старания направлены на достижение высот в профессиональной сфере будут высоко оценены руководством.
Близнецы
Проведите этот чудесный и спокойный день с родными. Эта перезагрузка поможет расслабиться и вернуться к работе с новыми силами.
Рак
Для Раков наступил благоприятный период на работе. С этого дня все трудности начнут постепенно отступать.
Лев
Если вы давно хотели деликатно поговорить с кем-то из близких, то сейчас - лучшее время. Решитесь на это именно сегодня.
Дева
10 июля - благоприятный день для начинаний. Командировки, новые проекты и идеи будут успешными и продуктивными.
Весы
Постарайтесь не переживать по мелочам. Происходят события, которые усугубляют ваше текущее положение. Чтобы их преодолеть, важно сохранять трезвость рассудка.
Скорпион
В этот день вас ждут встречи со старыми друзьями. Не все встречи будут приятными.
Стрелец
Заботьтесь о себе и своем самочувствии. Если вас позвали в какую-то компанию, а вы не хотите туда идти, не заставляйте себя. Совершайте поступки исходя из того, как будет лучше именно вам.
Козерог
Уроженцы этого знака проведут 10 июля за домашними делами. В ходе выполнения рутинных обязанностей они смогут обдумать важные решения.
Водолей
Для Водолеев наступило время отпуска - отдых, релаксация и перезагрузка действительно вам не помешают.
Рыбы
Для Рыб 10 июля - благоприятный день для того, чтобы начать выполнять задачи, которые давно откладывали на потом.
Напомним, известный астролог назвала причину и дату смерти Дмитрия Медведева.
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