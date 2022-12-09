Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на субботу, 10 декабря. Звезды прогнозируют, что у большинства людей день будет спокойным и расслабленным, но есть исключения.

Овен

В этот день Овнам нельзя падать духом или опускать руки. Важно бороться, идти вперед, изо всех сил сражаться за то, что действительно важно.

Телец

В этот день Тельцам придется проявить свои лидерские качества. Возможно, придется взять на себя ответственность за какое-то мероприятие.

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Близнецы

Не стоит закрывать глаза на то, что вас кто-то пытается оскорбить, унизить или притеснять. Стоит сразу ставить на место своего обидчика.

Рак

10 декабря подарит представителям данного знака Зодиака немало впечатлений. Возможно, они встретятся с родными или с друзьями, отправятся в поход, на прогулку или побывают в парке аттракционов.

Лев

Львам звезды советуют избежать спешки, делать все качественно, планомерно, спокойной. Также в этот день у них могут быть негативные эмоции, которые важно вовремя подавить.

Дева

Дева должна не терять уверенности в себе, даже если что-то идет не по плану. Опускать руки - это нормально, но только для того, чтобы поднять их как можно выше.

Весы

Представители этого знака Зодиака могут стать предметом сплетен и обсуждений. Звезды советуют не обращать на это внимание и гордо идти вперед.

Скорпион

Этот день хорошо провести за домашней рутиной, работой руками (хенд-мейд, пазлы, творческие практики), просмотром фильма или прочтением книги. Это поможет стабилизировать эмоциональное состояние и разобраться с внутренними переживаниями.

Стрелец

У Стрельцов уже во всю бурлит новогоднее настроение. Однако важно не забывать о работе, которую нужно сделать до конца месяца, чтобы со спокойной душей встретить 2023.

Козерог

Этот день будет очень насыщенным и продуктивным, так как Козероги переделают кучу дел. Вечером у них будет приятная усталость на фоне своих достижений.

Водолей

В этот день не нужно бояться экспериментировать. Например, если Водолеи захотели устроить вечеринку или сменить имидж, нужно сразу брать и делать.

Рыбы

Рыбам не стоит прислушиваться к советам, так как у них полно недоброжелателей, желающих навредить.

Напомним, новолуние 23 декабря оставит с пустым кошельком эти знаки Зодиака.

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