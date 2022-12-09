Обычно такие явления не проходят для знаков Зодиака бесследно.

Астрологи предупредили о влиянии новолуния 23 декабря на знаки Зодиака. Как известно, новая луна - это начало, рост, обновление, опустошение и тому подобное. Именно поэтому в новолуние и приближенные дни у некоторых особо уязвимых людей наблюдаются проблемы в финансовом плане. Рассказываем, кто больше всего пострадает в этом месяце.

Телец

Тельцам следует приготовиться и сделать финансовую подушку, поскольку после 21 декабря дела пойдут не в лучшую сторону. 23 числа могут быть новости, которые заставят потратить кругленькую сумму. Это может быть связано с законом. Например, какой-то штраф, арест имущества, уплата налогов и тому подобное.

Лев

Львам с деньгами тоже будет непросто. В преддверии Нового года они останутся с пустым кошельком - денег хватит разве что на скромную посиделку с друзьями.

Видео дня

Звезды говорят, что ситуация стабилизируется только после 15 января.

Водолей

Критической ситуации с деньгами не будет, однако сорвется какой-то заказчик или проект, сотрудничество с которым могло бы принести большие деньги. Это будет причиной настоящей грусти и уныния для этих знаков Зодиака.

Напомним, названы самые добрые знаки Зодиака.

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