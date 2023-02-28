Водолеи в этот день могут поссориться с кем-то из своих близких, а Рыб будет испытывать на прочность их судьба. Узнайте, что гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака обещает именно вам.
Овен
Несмотря на то, что 1 марта - это начало, пробуждение и расцвет, не рекомендуется в этот день подписывать какие-то документы и начинать что-то.
Телец
Тельцы проведут 1 марта "работу над ошибками" в прямом или в переносном смысле. Например, их заставят что-то переделывать по работе или же они сами поймут, в чем были не правы, и захотят это изменить.
Близнецы
День профессиональных вопросов. Звезды советуют не брать на себя слишком много ответственности, а те дела, которые уже накопились, должны быть выполнены без отлагательств.
Рак
В этот день могут быть плохие новости, однако звезды советуют во всем искать позитив. Также Ракам следует присмотреться к окружающим - кто-то из близкого круга явно положил на них глаз.
Лев
Звезды советуют взять выходной и посвятить время себе. Работа в этот день будет не очень продуктивная, будет много раздражителей и проблем.
Дева
Отличный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Например, можно отказаться от вредной привычки или начать заниматься спортом. Зарядка по утрам изменит жизнь Дев к лучшему!
Весы
День будет удачным при соблюдении одного правила - нужно грамотно чередовать время работы и отдыха. Звезды призывают представителей этого знака Зодиака не заваливать себя работой.
Скорпион
В этот день Скорпионов будет переполнять энергия. Главное - направить ее в нужное русло!
Стрелец
Ранний подъем будет способствовать тому, что Стрельцы будут более продуктивными. День будет наполнен открытиями и интересными контактами.
Козерог
Звезды советуют отменить на 1 марта все дела, которые потенциально могут заставить Козерогов нервничать.
Водолей
Не очень удачный день для Водолеев - можно поссориться со второй половинкой, нахамить соседке, получить выговор от начальства.
Рыбы
Судьба будет испытывать Рыб на прочность. Усталость, которая давно накапливалась, даст о себе знать.
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