Узнайте, что вам подарит первый день весны.

Водолеи в этот день могут поссориться с кем-то из своих близких, а Рыб будет испытывать на прочность их судьба. Узнайте, что гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака обещает именно вам.

Овен

Несмотря на то, что 1 марта - это начало, пробуждение и расцвет, не рекомендуется в этот день подписывать какие-то документы и начинать что-то.

Телец

Тельцы проведут 1 марта "работу над ошибками" в прямом или в переносном смысле. Например, их заставят что-то переделывать по работе или же они сами поймут, в чем были не правы, и захотят это изменить.

Видео дня

Близнецы

День профессиональных вопросов. Звезды советуют не брать на себя слишком много ответственности, а те дела, которые уже накопились, должны быть выполнены без отлагательств.

Рак

В этот день могут быть плохие новости, однако звезды советуют во всем искать позитив. Также Ракам следует присмотреться к окружающим - кто-то из близкого круга явно положил на них глаз.

Лев

Звезды советуют взять выходной и посвятить время себе. Работа в этот день будет не очень продуктивная, будет много раздражителей и проблем.

Дева

Отличный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Например, можно отказаться от вредной привычки или начать заниматься спортом. Зарядка по утрам изменит жизнь Дев к лучшему!

Весы

День будет удачным при соблюдении одного правила - нужно грамотно чередовать время работы и отдыха. Звезды призывают представителей этого знака Зодиака не заваливать себя работой.

Скорпион

В этот день Скорпионов будет переполнять энергия. Главное - направить ее в нужное русло!

Стрелец

Ранний подъем будет способствовать тому, что Стрельцы будут более продуктивными. День будет наполнен открытиями и интересными контактами.

Козерог

Звезды советуют отменить на 1 марта все дела, которые потенциально могут заставить Козерогов нервничать.

Водолей

Не очень удачный день для Водолеев - можно поссориться со второй половинкой, нахамить соседке, получить выговор от начальства.

Рыбы

Судьба будет испытывать Рыб на прочность. Усталость, которая давно накапливалась, даст о себе знать.

Напомним, экстрасенс назвала три самых опасных региона в марте 2023.

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