Медиум Анна Атаманова утверждает, что самой сложной будет ситуация в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова сделала расклад по картам таро на ситуацию на фронте в марте 2023 года. Она говорит, что россияне планируют масштабные обстрелы, однако реализовать им это не удастся:

"Больше идет нагнетание ситуации, наведение страха, но планируют. Обстрелов в полную меру так, как они хотят, не будет, у них не получится".

Одним из наиболее опасных регионов Атаманова называет Херсонщину. Там на протяжении всего месяца не будет утихать огонь.

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"Там будет очень "жарко". Будет много смертей. К слову, по Херсонской областью будут неплохие новости. Где-то, возможно, мы сможем воспользоваться каким-то сильным оружием. С нашей стороны будут обстрелы, но полностью освободить не получится. Оккупантам мы там покажем…", - сказала медиум.

Донецкая и Луганская область - это регионы, в которых "ад" из-за российских захватчиков продолжается уже не первый месяц. Как говорит таролог, в марте 2023 года ситуация продолжает быть сложной, однако будут и положительные новости.

"Донецкую область ждет оружие. Там будет применяться оружие. Туда какую-то материальную помощь должны поставить, чтобы мы как-то укрепились. Где-то ВСУ смогут продвинуться, будут позитивные моменты, но полностью освободить в марте не сможем. На Луганском направлении в марте напряженная ситуация, но ничего страшного я не вижу. Потихоньку ВСУ будут оккупантов "гасить", - резюмировала Анна Атаманова.

Напомним, ведьма-некромант назвала самую горячую точку на фронте.

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