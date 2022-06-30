Первый день второго месяца лета несет очень сильную энергетику и кардинальные изменения в судьбах многих людей.

Астрологи утверждают, что начало месяца всегда является энергетически сильным периодом. Если говорить о 1 июле, то данная дата является максимально благоприятной для принятия судьбоносных решений, важных поездок, переездов и прочего.

Овен

Для Овнов данный день - отличный для планирования поездок или для путешествий. Условия будут очень благоприятными, звезды вам помогут.

Телец

Тельцы в пятницу будут заниматься решением рабочих вопросов. После некоторых трудностей карьерные достижения наконец начнут вас радовать. Главное - не останавливайтесь.

Близнецы

Начальство оценит ваше упорство и настойчивость. Вы будете награждены за старания и бессонные ночи. Ждет премия или повышение заработной платы.

Рак

Раков ждет встреча с людьми из прошлого. Это могут быть как приятные, так и не очень приятные контакты.

Также придет какая-то важная новость, которая повлияет на ближайшее будущее.

Лев

Этот день - отличная возможность для того, чтобы разобраться со своими мыслями, заняться медитацией, побыть в одиночестве.

Дева

Девы, 1 июля для вас - отличная возможность встретиться с друзьями, расслабиться, развлечься. В ближайшее время вас не ожидают никакие серьезные нагрузки, а жизнью можно наслаждаться, дыша полной грудью.

Весы

Рядом с вами есть люди, которые попытаются вас обмануть. Будьте бдительны и постарайтесь не конфликтовать с окружающими. Это отразится негативно на вашем самочувствии.

Скорпион

1 июля - благоприятный день, чтобы восстановить общение с людьми, с которыми долгое время конфликтовали ранее. Стоит забыть и отпустить старые обиды, чтобы не тащить за собой это.

Стрелец

Стрельцы развиваются профессионально. У них все складывается хорошо, что не может не радовать.

Астрологи советуют не забывать об отдыхе, чтобы не "выгореть".

Козерог

Козерогов ждут ссоры с близкими или коллегами по труду. Кто-то может провоцировать вас на конфликты, однако это крайне отрицательно отразится и на вашей репутации, и на самочувствии.

Водолей

Попробуйте провести этот день в формате "работы над ошибками", сделать анализ причин былых промахов и их последствий. Это поможет достичь успеха как в работе, так и в межличностных отношениях с окружающими.

Рыбы

Пришло время вычеркнуть из жизни людей, которые стараются причинить вам зло. Негатив, который вам излучают, терпеть не нужно.

Напомним, стало известно, кто из знаков Зодиака самый невезучий.

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