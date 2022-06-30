Астрологи утверждают, что начало месяца всегда является энергетически сильным периодом. Если говорить о 1 июле, то данная дата является максимально благоприятной для принятия судьбоносных решений, важных поездок, переездов и прочего.
Овен
Для Овнов данный день - отличный для планирования поездок или для путешествий. Условия будут очень благоприятными, звезды вам помогут.
Телец
Тельцы в пятницу будут заниматься решением рабочих вопросов. После некоторых трудностей карьерные достижения наконец начнут вас радовать. Главное - не останавливайтесь.
Близнецы
Начальство оценит ваше упорство и настойчивость. Вы будете награждены за старания и бессонные ночи. Ждет премия или повышение заработной платы.
Рак
Раков ждет встреча с людьми из прошлого. Это могут быть как приятные, так и не очень приятные контакты.
Также придет какая-то важная новость, которая повлияет на ближайшее будущее.
Лев
Этот день - отличная возможность для того, чтобы разобраться со своими мыслями, заняться медитацией, побыть в одиночестве.
Дева
Девы, 1 июля для вас - отличная возможность встретиться с друзьями, расслабиться, развлечься. В ближайшее время вас не ожидают никакие серьезные нагрузки, а жизнью можно наслаждаться, дыша полной грудью.
Весы
Рядом с вами есть люди, которые попытаются вас обмануть. Будьте бдительны и постарайтесь не конфликтовать с окружающими. Это отразится негативно на вашем самочувствии.
Скорпион
1 июля - благоприятный день, чтобы восстановить общение с людьми, с которыми долгое время конфликтовали ранее. Стоит забыть и отпустить старые обиды, чтобы не тащить за собой это.
Стрелец
Стрельцы развиваются профессионально. У них все складывается хорошо, что не может не радовать.
Астрологи советуют не забывать об отдыхе, чтобы не "выгореть".
Козерог
Козерогов ждут ссоры с близкими или коллегами по труду. Кто-то может провоцировать вас на конфликты, однако это крайне отрицательно отразится и на вашей репутации, и на самочувствии.
Водолей
Попробуйте провести этот день в формате "работы над ошибками", сделать анализ причин былых промахов и их последствий. Это поможет достичь успеха как в работе, так и в межличностных отношениях с окружающими.
Рыбы
Пришло время вычеркнуть из жизни людей, которые стараются причинить вам зло. Негатив, который вам излучают, терпеть не нужно.
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