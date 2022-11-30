Узнайте, что ждет представителей вашего знака Зодиака в первый день зимы.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 1 декабря. Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Овен

Эти люди весь день проведут в поисках. Они будут искать какую-то вещь дома или по магазинам. Звезды вынуждены расстроить, так как поиски не будут такими успешными, как хотелось бы.

Телец

Тельцы будут взволнованы из-за каких-то бытовых проблем. Астрологи советуют сконцентрироваться на чем-то одном и не распыляться по мелочам, иначе будет творческий кризис.

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Близнецы

Близнецы будут решать вопросы с документами, оформлять что-то, писать жалобу и так далее. Эмоции будут не самые приятные.

Рак

Ракам следует вести себя более сдержанно и спокойно, иначе есть риск поскандалить с кем-то из ближайшего окружения. Вечер представители данного знака проведут в рабочих делах.

Лев

Львы будут заняты планированием. Это может быть планирование поездки по работе, отпуска или семейного путешествия. Также у них будет другая приятная суета.

Дева

Девам стоит присмотреться внимательнее к людям, с которыми они работают. Возможно, те замышляют что-то против Дев, чтобы подорвать их авторитет в глазах начальства и коллектива.

Весы

Весы могут с самого утра испытать заряд негативной энергии. У них будет такое состояние, будто они "встали не с той ноги".

Скорпион

Скорпионов звезды просят отложить или отменить все важные мероприятия на 1 декабря. Есть риск их срыва. Также что-то может пойти не по плану и испортить день.

Стрелец

У Стрельцов будет очень хорошее настроение. Они проведут день интересно, наполнено и мотивировано выполнят всю необходимую работу.

Козерог

У Козерогов 1 декабря чувства будут бить ключом. Так, они могут встретить человека, к которому будут ощущать очень сильную симпатию, или проснется былая влюбленность.

Водолей

Водолеям приснится не очень хороший сон, что отразится на настроении в течение всего дня. Звезды советуют расслабиться и пить чай на травах, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние.

Рыбы

Завтра дела у Рыб пойдут не так радужно и быстро, как бы им того хотелось. Нужно быть готовыми к неприятностям, срывам планов, опозданиям и прочим казусам.

Напомним, таролог Хомутовская назвала самые тяжелые дни декабря.

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