Что ждет Козерогов в работе, отношениях и в плане здоровья, расскажет гороскоп на месяц.

В последнем месяце 2023-го Козерогов ждут как взлеты, так и падения. Такие уж правила Вселенной: где-то слишком хорошо, а где-то не очень. Впрочем, разочаровываться не стоит, ведь в конце концов у вас будет возможность повернуть ситуацию себе на пользу. Главное - подумать прежде, чем сделать, и мудро поступить, советует гороскоп Козерога.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Рожденных под знаком Козерога в первой половине месяца ждут успехи в карьере. Те, кто хорошо поработал накануне, наконец смогут получить работу своей мечты или достичь значительных успехов на нынешней должности. Командировки также будут плодотворными и откроют двери для новых возможностей.

Тем, кто ведет собственный бизнес, надо реализовывать новые идеи и расширять деятельность. Прибыли ожидаются хорошие, но совет месяца - не стоит считать цыплят до того, как они вылупятся.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

В этом месяце у Козерогов могут быть не самые лучшие отношения с партнером. Вероятно, что вам не будет хватать взаимной любви и понимания, впрочем, приложив усилия, вы сможете достичь гармонии и взаимопонимания.

Семейным Козерогам также стоит воздержаться от ссор в семье - они могут вызвать чрезмерный стресс и повлиять на самочувствие. Старайтесь поступать мудро и оставить все проблемы в старом году.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

В начале месяца здоровье будет удовлетворительным, но в течение декабря могут появиться некоторые проблемы с желудком. Имейте это в виду и позаботьтесь заранее.

Также стоит быть более осторожными и остерегаться несчастных случаев и травм.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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