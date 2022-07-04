Что хорошего в Козероге откроют события июля и как сложится жизнь земного знака в этом месяце - узнайте в материале УНИАН.

Июль окажется насыщенным событиями и приключениями, кроме того, представителям земного знака придется много работать. Многозадачность - основная черта пришедшего месяца, поэтому вам придется развивать ее в полной мере. Также вполне возможно, что вы начнете увлекаться ранее непривычными вещами и хобби.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Непростой и напряженный период ждет тех, у кого профессиональная деятельность связана с общением. Вам придется решать конфликты внутри коллектива, налаживать старые связи и искать пути решения проблем через коммуникацию с разными людьми. Абсолютно благоприятное время для представителей творческих профессий - вполне вероятно, что получите множество привлекательных предложений. Будьте особенно внимательны в период с 1 по 15 июля - он самый удачный.

Козероги, у которых нет работы, не должны сидеть на месте - важно заниматься хоть чем-нибудь. Записывайтесь на собеседования, предлагайте свою кандидатуру, старайтесь брать "быка за рога", тогда удача точно вам улыбнется. Не бойтесь новых знакомств и увлекательных поездок - это ваш шанс найти интересное занятие. Если решили сменить работу, то пока лучше повременить, иначе лишитесь стабильного источника заработка.

Гороскоп любви на июль 2022

Представители знака, у которых есть вторая половинка, смело могут съезжаться, жениться и венчаться - июль 2022 года весьма благоприятен для этого. Конфликты могут возникнуть только на почве лидерства, но старайтесь решать такие ситуации спокойно. Первая декада июля - опасное время, когда вам будут предъявлять претензии, поэтому подумайте, в чем и где вы не правы и, если партнер нашел проблему не на пустом месте - решите ее коллективно.

Одиноким представителям знака будет сложнее - завести новое знакомство окажется не так просто. Многие из тех, кто будет в вас заинтересован, не получат взаимности. Вы считаете, что окружающие до вас "не дотягивают". Старайтесь не думать об отношениях дни напролет и не пытаться искать в каждом новом человеке свою любовь. Отпустите ситуацию и займитесь своими делами - нужный человек придет к вам сам.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Второй месяц лета - благоприятное время для того, чтобы привести в порядок свой организм. Сходите к врачу, если вас что-то беспокоит, сделайте полное обследование организма. Ваша невероятная усталость накапливается и отражается на общем самочувствии, так что, старайтесь больше отдыхать.

Особенно внимательными нужно быть с органами пищеварения - следите за тем, чем вы питаетесь. Употребляйте больше овощей и фруктов, ежедневно пейте чистую воду. Для того, чтобы укрепить организм, занимайтесь спортом и гуляйте на свежем воздухе.

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