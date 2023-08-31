Гороскоп по картам Таро на сентябрь расскажет, чего вам ждать от судьбы в первый осенний месяц.

Таро - это колода из 78 карт, которая с давних времен используется для гаданий и ритуалов. Таро не дают конкретные предсказания, а лишь помогают человеку разобраться в себе и предупреждают о возможных трудностях. Мы составили гороскоп карт Таро на сентябрь 2023 для каждого знака Зодиака и расшифровали значение каждой карты.

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Овен

Карта месяца: Король чаш

Карта обещает Овнам, что в сентябре им окажут большую поддержку и подарят утешение. Человек, к которому вы чувствуете доверие и уважение, станет вашей опорой в первый день осени. Не стесняйтесь просить его о помощи. Одиночество в этом месяце вам точно не грозит.

Телец

Карта месяца: Четверка мечей

Карта советует Тельцам взять паузу во всех делах и взаимоотношениях. Месяц неудачен для любых кардинальных изменений и серьезных разговоров. И уж тем более не стоит влезать в любые конфликты и противостояния. В сентябре вам лучше расслабиться, обдумать ситуацию, восстановить здоровье. Только от вас зависит, воспримите ли вы этот период как застой или как состояние покоя.

Близнецы

Карта месяца: Двойка жезлов

Прогноз карт Таро на сентябрь предупреждает Близнецов, что в сентябре в их жизни случится что-то неожиданное, что невозможно предусмотреть. Это может быть неожиданное препятствие в выполнении планов или необъяснимое поведение знакомых.

Карта также может свидетельствовать о том, что вы не уверены в своем будущем и находитесь на жизненном "распутье". Возможно стоит решиться на дело, которое вы давно хотите сделать.

Рак

Карта месяца: Пятерка чаш

В сентябре Раки часто будут тосковать об утерянных возможностях, любовных неудачах, погибших близких. Пятерка чаш - карта печали и меланхолии. Гороскоп советует вам пережить эту душевную боль, осмыслить её и продолжить жить дальше. Также карта указывает на то, что Ракам откроются новые возможности, которые они из-за сомнений и печальных переживаний могут не заметить.

Лев

Карта месяца: Солнце

Хорошая новость от гороскопа Таро - Львы станут покорителями сентября. Месяц однозначно удачен для любых дел. Всё, что вы задумаете, завершится оглушительным успехом. Карта Солнце позволит Львам насладиться всем, чего они заслуженно достигли.

Дева

Карта месяца: Шестерка мечей

Сентябрь принесет Девам долгожданное успокоение, выход из трудной жизненной ситуации, конец тревог. Это не значит, что ваши проблемы решатся - скорее вы откажитесь от некоторых хлопот, которые вам неприятны. Из сложной ситуации вы перейдете к новым жизненным перспективам. Однако неизвестно, будут ли такие перемены добровольными или вынужденными.

Весы

Карта месяца: Влюбленные

Прогноз карт Таро для всех знаков сулит Весам сложный моральный выбор в личной жизни в сентябре. Вам придется отказаться от прежнего образа жизни, забыть о старых установках и перейти на новый уровень отношений, если хотите достичь личного счастья. Весам нужно стать более серьезными и самостоятельными, взять на себя обязательства перед близкими или второй половинкой.

Скорпион

Карта месяца: Король пентаклей

Скорпионов в сентябре ждут успехи в карьере. Карты Таро обещают успешное продвижение бизнеса, улучшение отношений с коллегами. Скорпионы откроют в себе лидерские качества, станут авторитетом и источником вдохновения для других, сумеют подбодрить и дать мудрый совет. В финансовой сфере всё будет отлично.

Стрелец

Карта месяца: Шестерка жезлов

Первый месяц осени будет для Стрельцов крайне удачным. Ваши желания сбудутся, достижения будут достигнуты, а в любовной сфере вы ощутите неописуемое счастье. Даже если за счастье придется побороться, то эта борьба однозначно будет успешной. Сентябрь будет очень удачным для любых поездок и путешествий.

Козерог

Карта месяца: Дама чаш

Карта указывает Козерогам, что в сентябре в вашей жизни будет играть важную роль некая женщина, которая обладает мягким и добросердечным характером. Она даст вам мудрые советы и наставит на правильный путь. С ней вы почувствуете комфорт и безопасность. Также карта указывает на положительные эмоции и жизненные достижения, но для этого придется потрудиться.

Водолей

Карта месяца: Король жезлов

В сентябре Водолеи завоюют репутацию лидера коллектива. Вы станете большим авторитетом, ваше мнение будет ценным для многих людей. В социальной жизни вы полностью реализуетесь. Сентябрь будет очень удачным для бизнеса, финансовой сферы и делового общения. Но успех не упадет на вас с неба. Ради него придется поработать, зато долгожданные достижения долго будут вас радовать.

Рыбы

Карта месяца: Повешенный

Карта предупреждает Рыб - сентябрь будет для вас сложным месяцем. В начале осени Рыбы на длительный срок "загрузнут" в жизненной ситуации, в которой они сейчас находятся. Никаких крупных изменений - ни к лучшему, ни к худшему, - в месяце не предвидится, и такое однообразие может угнетать вас. Если не хотите погрузиться в депрессию, то нужно развить смирение со своей судьбой.

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