Прогноз карт Таро на сентябрь 2023 / фото ua.depositphotos.com

Таро - это колода из 78 карт, которая с давних времен используется для гаданий и ритуалов. Таро не дают конкретные предсказания, а лишь помогают человеку разобраться в себе и предупреждают о возможных трудностях. Мы составили гороскоп карт Таро на сентябрь 2023 для каждого знака Зодиака и расшифровали значение каждой карты.

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Овен

Карта месяца: Король чаш

Карта обещает Овнам, что в сентябре им окажут большую поддержку и подарят утешение. Человек, к которому вы чувствуете доверие и уважение, станет вашей опорой в первый день осени. Не стесняйтесь просить его о помощи. Одиночество в этом месяце вам точно не грозит.

Телец

Карта месяца: Четверка мечей

Карта советует Тельцам взять паузу во всех делах и взаимоотношениях. Месяц неудачен для любых кардинальных изменений и серьезных разговоров. И уж тем более не стоит влезать в любые конфликты и противостояния. В сентябре вам лучше расслабиться, обдумать ситуацию, восстановить здоровье. Только от вас зависит, воспримите ли вы этот период как застой или как состояние покоя.

Близнецы

Карта месяца: Двойка жезлов

Прогноз карт Таро на сентябрь предупреждает Близнецов, что в сентябре в их жизни случится что-то неожиданное, что невозможно предусмотреть. Это может быть неожиданное препятствие в выполнении планов или необъяснимое поведение знакомых.

Карта также может свидетельствовать о том, что вы не уверены в своем будущем и находитесь на жизненном "распутье". Возможно стоит решиться на дело, которое вы давно хотите сделать.

Рак

Карта месяца: Пятерка чаш

В сентябре Раки часто будут тосковать об утерянных возможностях, любовных неудачах, погибших близких. Пятерка чаш - карта печали и меланхолии. Гороскоп советует вам пережить эту душевную боль, осмыслить её и продолжить жить дальше. Также карта указывает на то, что Ракам откроются новые возможности, которые они из-за сомнений и печальных переживаний могут не заметить.

Лев

Карта месяца: Солнце

Хорошая новость от гороскопа Таро - Львы станут покорителями сентября. Месяц однозначно удачен для любых дел. Всё, что вы задумаете, завершится оглушительным успехом. Карта Солнце позволит Львам насладиться всем, чего они заслуженно достигли.

Прогноз по картам таро на сентябрь 2023 / фото ua.depositphotos.com

Дева

Карта месяца: Шестерка мечей

Сентябрь принесет Девам долгожданное успокоение, выход из трудной жизненной ситуации, конец тревог. Это не значит, что ваши проблемы решатся - скорее вы откажитесь от некоторых хлопот, которые вам неприятны. Из сложной ситуации вы перейдете к новым жизненным перспективам. Однако неизвестно, будут ли такие перемены добровольными или вынужденными.

Весы

Карта месяца: Влюбленные

Прогноз карт Таро для всех знаков сулит Весам сложный моральный выбор в личной жизни в сентябре. Вам придется отказаться от прежнего образа жизни, забыть о старых установках и перейти на новый уровень отношений, если хотите достичь личного счастья. Весам нужно стать более серьезными и самостоятельными, взять на себя обязательства перед близкими или второй половинкой.

Скорпион

Карта месяца: Король пентаклей

Скорпионов в сентябре ждут успехи в карьере. Карты Таро обещают успешное продвижение бизнеса, улучшение отношений с коллегами. Скорпионы откроют в себе лидерские качества, станут авторитетом и источником вдохновения для других, сумеют подбодрить и дать мудрый совет. В финансовой сфере всё будет отлично.

Стрелец

Карта месяца: Шестерка жезлов

Первый месяц осени будет для Стрельцов крайне удачным. Ваши желания сбудутся, достижения будут достигнуты, а в любовной сфере вы ощутите неописуемое счастье. Даже если за счастье придется побороться, то эта борьба однозначно будет успешной. Сентябрь будет очень удачным для любых поездок и путешествий.

Козерог

Карта месяца: Дама чаш

Карта указывает Козерогам, что в сентябре в вашей жизни будет играть важную роль некая женщина, которая обладает мягким и добросердечным характером. Она даст вам мудрые советы и наставит на правильный путь. С ней вы почувствуете комфорт и безопасность. Также карта указывает на положительные эмоции и жизненные достижения, но для этого придется потрудиться.

Водолей

Карта месяца: Король жезлов

В сентябре Водолеи завоюют репутацию лидера коллектива. Вы станете большим авторитетом, ваше мнение будет ценным для многих людей. В социальной жизни вы полностью реализуетесь. Сентябрь будет очень удачным для бизнеса, финансовой сферы и делового общения. Но успех не упадет на вас с неба. Ради него придется поработать, зато долгожданные достижения долго будут вас радовать.

Рыбы

Карта месяца: Повешенный

Карта предупреждает Рыб - сентябрь будет для вас сложным месяцем. В начале осени Рыбы на длительный срок "загрузнут" в жизненной ситуации, в которой они сейчас находятся. Никаких крупных изменений - ни к лучшему, ни к худшему, - в месяце не предвидится, и такое однообразие может угнетать вас. Если не хотите погрузиться в депрессию, то нужно развить смирение со своей судьбой.

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