Гороскоп карт Таро расскажет, что сулят карты каждому знаку Зодиака

Человечество всегда стремилось разгадать тайны вселенной и узнать свою судьбу. Знаки будущего искали в картах таро. Гороскоп карт таро на последний осенний месяц расскажет, кому из знаков Зодиака карты сулят удачу, а кого ожидают трудности.

Ранее мы публиковали финансовый гороскоп на ноябрь и рассказали, на каких знаков свалится богатство.

Овен

Карта месяца: Страшный суд

Этот месяц принесет Овнам денежный снегопад. Любые денежные вложения, новые проекты и подработки принесут отличный доход. Однако в личной жизни все будет не так гладко. Возможно недопонимание с партнером, возобновление старых обид.

Телец

Карта месяца: Дeвяткa мeчeй

Судьба не готовит вам никаких потерь или неприятных сюрпризов. Финансовое положение также будет стабильным. На работе у Тельцов могут быть ссоры и неполадки в коллективе. Тельцам нужно пересмотреть свое отношение ко второй половинке. Вы позволяете себе несправедливые слова и едкие замечания в адрес партнера, и его это обижает.

Близнецы

Карта месяца: Дeвяткa жeзлoв

Месяц идеально подходит для составления планов на будущее и денежных вложений. Карта призывает вас усердно работать и поддерживать хорошие отношения с родственниками. Вполне возможно возобновление общения со старыми друзьями или бывшей половинкой.

Рак

Карта месяца: Пaж мeчeй

Читайте такжеГод Тигра: в чем встречать 2022 год разным знакам ЗодиакаВаши отношения со второй половинкой значительно улучшатся. Уйдет недопонимание и забудутся обиды. Вам будет очень комфортно вместе. В конце месяца карта советует вам отдохнуть и побыть наедине с собой. В сложной ситуации вы можете рассчитывать на помощь друзей.

Лев

Карта месяца: Чeтвepкa кубкoв

Ноябрь порадует вас идеальным самочувствием и положительными изменениями в карьере. Карта предупреждает вас ни в коем случае не позволять родственникам вмешиваться в вашу личную жизнь. Да и вообще поменьше к ним прислушивайтесь.

Дева

Карта месяца: Bocьмepкa пeнтaклeй

Месяц пройдет для вас очень благоприятно. Состояние здоровья значительно улучшится. Личная жизнь будет радовать успехами. Эта карта сулит вам успех в любом виде творчества. Если у вас нет творческого хобби, то стоит его завести. В конце месяца могут быть незапланированные финансовые траты.

Весы

Карта месяца: Девятка кубков (перевернутая)

Эта карта сулит Весам неприятный сюрприз, разочарование. Из-за этого вы можете опустить руки. В ноябре вам будет трудно достигать своих целей. Не следует заводить новые знакомства – они не будут удачными. Карта просит вас не злоупотреблять алкоголем

Скорпион

Карта месяца: Тройка кубков

В ноябре вы получите приятный и полезный подарок. В целом месяц пройдет удачно. Вы ощутите удовольствие от жизни, довольство собой и своими успехами. В любовной сфере не будет ни хороших, ни плохих изменений. Зато много удовольствия принесет дружба.

Стрелец

Карта месяца: Королева пентаклей

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейВ ноябре Стрельцы покажут свою решимость, силу духа, настойчивость. Вы сможете удачно завершить сложные проекты. Карта сулит вам разговор с доброй женщиной, которая даст вам очень нужный совет. Это может быть ваша родственница.

Козерог

Карта месяца: Сила

Карта предвещает Козерогам успех, при чем достигнутый своими силами и упорной работой над собой. В ноябре вы часто будете уставать или ужасаться объемами работы, но успешно всё преодолеете. Карта советует вам не сдерживать своих чувств и всегда говорить то, что думаете.

Водолей

Карта месяца: Звезда

Такая карта обещает Водолеям надежду, изменения к лучшему. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проблемы в личной жизни или трудности с деньгами, то все разрешится хорошо. Карта советует вам не брать на себя новых обязанностей и не нагружать себя.

Рыбы

Карта месяца: Маг (перевернутый)

В ноябре Рыбы станут расчетливыми и меркантильными. Вы пойдете на любые средства, чтобы достигнуть желаемого. Вам нужно чаще ставить себя на место других. Карта предупреждает вас о появлении опасного конкурента или о предательстве близкого человека.

Автор: Екатерина Пулатова