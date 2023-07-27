Мы составили прогноз на август по картам Таро для каждого знака Зодиака.

Таро - это колода из 78 карт, которая издавна используется для гадания. Эти карты открывают человеку его будущее, помогают найти правильный путь и предупреждают о возможных ошибках. Мы составили гороскоп карт Таро на август 2023 для каждого знака Зодиака и рассказали, каким будет для вас последний месяц лета.

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Овен

Карта месяца: Звезда

В августе Овнов будет вести некая Звезда - цель или заветное желание, к чему вы больше всего стремитесь. Каждый человек сам знает, что для него Звезда. Карта советует вам полностью поверить в свою Звезду и упорно идти за ней - в этом месяце она будет полностью достижимой. Не упустите такую возможность, иначе рискуете упустить свою Звезду.

Телец

Карта месяца: Семерка мечей

В августе Тельцы попытаются схитрить и обходными путями избежать конфликта, или добиться успеха не самым честным путем. Возможно придется быть не совсем искренними с людьми и чаще прибегать к лести, чтобы завоевать чью-то предрасположенность. В целом ничего плохого в этом нет, ведь не всегда в жизни полезно действовать напролом. Но лучше всё же не увлекаться интригами.

Близнецы

Карта месяца: Дама пентаклей

Август для Близнецов будет месяцем надежности, стабильности, семейного уюта. У них наступят сытые и безмятежные времена. Близнецы погрузятся в "земные" заботы - ремонт в доме, создание уютной атмосферы, приятные покупки. Материальное состояние заметно улучшится. О творчестве и высоких материях на месяц лучше забыть.

Рак

Карта месяца: Десятка жезлов

Прогноз карт Таро на август предвещает, что в последний летний месяц Раки потратят много усилий, чтобы справиться с когда-то затеянным делом. В августе вам придется много работать и часто себя пересиливать. Работа будет даваться трудно не столько физически, сколько морально - вы будете воспринимать её как тяжелый груз. Иногда Раки будут чувствовать угрызения совести из-за того, что сделали что-то недостаточно хорошо.

Лев

Карта месяца: Рыцарь мечей

Львов ожидает напряженный и насыщенный событиями месяц. Карта предвещает, что в августе вы будете абсолютно уверенны в своей правоте и любое несогласие разозлит вас. А поскольку различных событий и дискуссий за месяц будет много, то и злиться вы будете часто. Гороскоп советует вам не заводиться на пустом месте и проще относиться к критике.

Дева

Карта месяца: Справедливость

В августе Дев ждет кармический удар - приготовьтесь столкнуться с последствиями своих поступков. Будут ли эти последствия позитивными или неприятными - зависит лишь от ваших ранних действий. Ситуации в августе будут вполне обыденными, например, поход к врачу или встреча со знакомым, но пройдут они так, как вы заслужили. Карта также предупреждает Дев, что все ваши действия в этом месяца будут иметь последствия.

Весы

Карта месяца: Влюбленные

В августе Весам придется принять смелое и ответственное решение, опираясь на свое сердце. За сделанный выбор придется нести ответственность, поэтому делайте его с умом. Возможно вас ждет испытание в любви, проверка искренности ваших чувств. Если вы состоите в отношениях, то карта советует вам придерживаться своих обязательств перед партнером.

Скорпион

Карта месяца: Король чаш

Карта Король чаш сообщает Скорпионам, что у вас есть хороший друг или близкий человек, которому вы можете полностью довериться в августе. Этот человек окажет вам огромную поддержку, когда вам будет трудно. В августе вы точно не будете одиноки и не останетесь без помощи, если только не будете отталкивать от себя близких.

Стрелец

Карта месяца: Десятка чаш

Карта Десятка чаш принесет Стрельцам ощущение семейной близости и домашнего уюта. В августе вам рекомендуется чаще проводить с родными людьми, и тогда вы обретете настоящее счастье. Место, которое вы считаете домом, гарантирует вам безопасность и комфорт. Гармония и полное взаимопонимание ждут вас и в отношении со второй половинкой.

Козерог

Карта месяца: Четверка пентаклей

Август станет для Козерогов месяцем стабильности, сытости и уверенности в завтрашнем днем. Вы наконец сможете насладиться результатом долгих трудов. Вы обретете контроль над жизненной ситуацией, которого вам давно не хватало. Также карта предупреждает Козерогов, что в стремлении сохранить теперешнюю стабильность вы можете стать жадными и эгоистичными.

Водолей

Карта месяца: Отшельник

В августе Водолеи часто будут пребывать в философском настроении, размышляя о жизни и абстрактным вещах. В августе вы часто будете испытывать одиночество, но оно не будет угнетать вас, а поможет навести порядок в голове. Прогноз карт Таро для всех знаков советует выделить хотя бы несколько дней в месяце, чтобы уединиться подальше от всех людей и любых гаджетов.

Рыбы

Карта месяца: Девятка мечей

Август будет для Рыб сложным месяцем в эмоциональной сфере - вас постоянно будут терзать тревоги, страх и чувство вины. Карта Девятка мечей предрекает, что вас гнетет какая-то сильная негативная эмоция, лишая вас покоя. В финансовом плане в августе всё будет не радужно, а в сфере здоровья возможна бессонница. Гороскоп советует вам больше отдыхать и разобраться со своими тревогами.

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