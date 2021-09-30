Цвет глаз человека – не просто генетическая случайность. По нему можно определить характер и личностные качества.

Глаза всегда считали особым органом, который связывает человека с миром и обладает особой силой. Люди всегда боялись "сглаза" и избегали пристального взгляда. Эзотерики и физиогномики считают, что цвет радужки наделяет человека уникальным характером и определяет личностные черты. Разбираемся, что может рассказать о вас ваш цвет глаз.

Черные глаза

Глаза цвета угля говорят о силе духа и инициативности. Обладатели черных глаз невероятно упрямые и очень обидчивые. Им также присущи ревнивость, вспыльчивость, целеустремленность. Такой человек всегда добьется своего и ради своей цели пойдет по головам. Люди с черными глазами очень привязаны к своей семье и уважают родителей. А ради детей они готовы на всё.

Карие глаза

Карий цвет глаз самый распространенный на планете. Обладателям таких глаз нечего скрывать. Они открыты перед друзьями и родными. Легко заводят новые знакомства, но настоящих друзей у них не так много. Кареглазые люди бывают поверхностными и часто судят людей "по одежке". Они очень влюбчивы. Светло-карие глаза говорят о мечтательности и жажде приключений, а темно-карие – о прагматичности и склонности к пессимизму.

Серые глаза

Сероглазые люди являются самыми умными и творческими. У них прекрасно развито воображение. Люди с таким цветом глаз любят путешествовать и пробовать что-то новое. Они прекрасно ладят с детьми и животными. Серые глаза говорят о любознательности и умению быстро обучаться. Есть у сероглазых и один недостаток – они не умеют обращаться с деньгами.

Синие глаза

Читайте такжеИстинные нарциссы: названы самые самовлюбленные знаки ЗодиакаСиний цвет глаз многими признан самым красивым и глубоким. Такие люди – безнадежные романтики. Они очень страстные и влюбчивые. Синие глаза говорят об эмоциональности, хрупкости, обидчивости. Это добрые и доверчивые люди, их легко обмануть. Синеглазые люди всегда отстаивают правду и придерживаются своих обещаний.

Голубые глаза

Голубоглазые люди имеют самый спокойный, порой даже ленивый характер. Их сложно удивить. Им не свойственны перепады настроения. Люди с голубыми глазами быстро устают от общения и любят побыть в одиночестве. Из них получаются хорошие ученые, математики, спортсмены. Такие люди очень злопамятные и мстительные, хоть и скрывают это.

Зеленые глаза

Обладатели зеленых глаз могут гордиться своим цветом, ведь он признан самым редким в мире. Всего 2% людей имеют зеленые глаза. Это люди с необычными увлечениями. Они часто имеют нестандартное хобби или экзотичных домашних животных. Зеленоглазые люди часто являются лидерами или начальниками. Такие люди не любят конфликты и пытаются решить всё по-хорошему. А ещё они очень хитрые.

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Автор: Екатерина Пулатова