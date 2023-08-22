Астролог Яна Тимощук рассказала, что ждет Украину до 24 августа 2024 года, какие основные события будут происходить, и когда наконец-то закончится полномасштабная война.

С начала 2022 года мы переживаем не самые легкие времена. Но как бы ни было сложно, мы каждый день боремся за нашу свободу. Ежегодно 24 августа мы отмечаем День независимости и надеемся на скорейшую победу.

Что ждет Украину в период с 24 августа 2023 года по 24 августа 2024 года специально для УНИАН рассказала астролог Яна Тимощук.

Старт переговоров и заключение союзов

С точки зрения нумерологии с 24.08.2023 Украина постепенно будет приходить к миру. Мы уже пришли к своему духовному пробуждению. С этой даты меняется миропорядок во всем мире, который начался с Украины. Мы будем еще больше заявлять о себе миру. Старт переговоров и заключение союзов. Речь идет о гарантиях, которые мир будет предлагать нашей стране. Новые поставки оружия, обучения наших военных, на новый уровень выйдет и помощь.

Видео дня

С 23.08.2023 по 15.09.2023 ретроградный Меркурий в Деве зайдет в 10 дом натальной карты Украины, который отвечает за карьеру, социальный статус, профессиональные достижения и признание общества.

В этот период мы можем столкнуться с препятствиями в работе, возврат к тем вопросам, которые требуют пересмотра: смена власти, аппарата управления, политики. Замена людей на руководящих должностях. Может произойти кризис власти.

После 15 сентября этого года будет благоприятная энергия для подписания договоров и сделок, которые станут решающими в 2024 году.

18 августа Марс – Бог войны - перешел из Льва в Деву и сейчас проходит по 10 дому гороскопа Украины. Он показывает стремление, цели, мотивацию, амбиции на поле боя. До 3 октября мы будем видеть постепенные шаги в отвоевании территорий.

Новая фаза войны

Коренной перелом в войне произойдет 16 ноября, когда Марс перейдет в свой знак Скорпиона и запустит кровопролитный процесс войны до 27 декабря 2023 года, так как Марс в Скорпионе как раз находится в 12 доме гороскопа Украины, который отвечает за потери. Мы будем видеть это в действии. В этот период также возможна изоляция, закрытие границ не только в Украине, но и во всем мире. Связано это с провокациями на границах и новыми болезнями, которые неизвестны человечеству.

А вот с 27 декабря по 5 февраля 2024 года инициатива снова перейдет на сторону Украины. Ведь это будет первый дом гороскопа, народа. К этому времени Украина удивит весь мир созданием эксклюзивного и высокоточного оружия. Мы уже сейчас занимаемся разработками, но все станет известно в 2024 году. Марс в 2024 году запустит новые разработки, технологии, создание оружия.

Окончание большой войны

Уже к 20 октября 2024 года есть шанс, что военные действия прекратятся. Транзит Юпитера с 22.04.2023 по 01.05.2024 в Овне находится в 5 доме натальной карты. Благоприятный транзит для того, чтобы наращивать военные комплексы и заниматься разработками. 5-й дом – это наша земля. Поиск возможностей возвращения территорий под контроль. Юпитер находится в соединении с Раху.

Юпитер – это высшие идеалы. Раху – низшая природа. Как результат, дает склонность к крайностям, материализм, обман, взятки, наводчики, предатели - эти темы будут постоянно всплывать на поверхность.

Проблемы с законом, тюремное заключение – это то, что ожидает многих людей в Украине, которые не придерживаются законов кармы.

До 30.10.2023 Раху в Овне – Кету в Весах. Они проходят транзитом по дому своих земель Украины, что открывает возможности возвращения территорий. Но так как мы не воспользовались данным транзитом кармы и не получали должной помощи от наших партнеров для завершения военных действий в конце октября, сейчас мы имеем продление военных действий.

Когда Раху окажется в Рыбах, а Кету в Деве на весь 2024 год, у нас откроется еще одна возможность на возвращение своих земель. Ведь Раху окажется в четвертом доме родины и будет способствовать благоприятным энергиям для людей. Есть шанс выйти на духовные энергии и обрести свободу, счастье.

В этот период стоит всем поработать над внутреннем состоянием и осознанностью для достижения нужных нам целей. Тем, кто хочет вернуться в Украину, лучше это делать сейчас.

Число года для Украины на 2024 год – 4

Стоит обратить внимание на финансы, психологическое здоровье людей. Избавиться от ненужных трат и направить энергию в те источники, в которых больше всего нуждаются люди.

Многие процессы будут идти на истощение, но народ Украины справится с ограничениями и трудностями, которые встанут на пути к достижению целей и планов. Будет очень много инвестиций, смена политического курса. Будут отстраивать города. Недвижимость подорожает в разы.

Прогноз для Украины на год по картам Таро: