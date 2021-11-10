В ноябре представители знака должны идти вперед, несмотря на преграды судьбы.

Текущий месяц окажется невероятно удачным для представителей водного знака. Звезды советуют Рыбам внимательно посмотреть на свое окружение и понять, какие люди войдут в команду моральной и духовной поддержки.

Подробнее о том, что готовит вам гороскоп на ноябрь, - далее на УНИАН.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

В первую неделю ноября Рыбы будут особенно сильно тянуться к новым знаниям. Не важно, работаете вы по найму или занимаетесь собственным бизнесом - помните, что саморазвитие еще никому не помешало.

С 10 по 22 число велики шансы отправиться в командировку, причем, поездка будет довольно удачной. Опыт, который вы получите, упадет в копилку знаний и пригодится вам в будущем. Успех ждет Рыб, которые работают в сфере торговли, финансов или лингвистики. У вас получится извлечь максимальную выгоду из своей деятельности.

Последняя декада месяца - удачное время, чтобы заручиться поддержкой коллег. Общая финансовая ситуация месяца будет стабильной - существенных расходов не будет, но и тонны денег вам не видать.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Рыбы, которые находятся в поиске второй половинки, встретят потенциального спутника жизни с 4 по 8 ноября. Возможны и другие знакомства, особенно в конце месяца, но к чему-то серьезному они не приведут.

Читайте такжеГороскоп на 10 ноября: что ждет завтра все знаки ЗодиакаТе представители знака, у которых уже есть отношения, должны отказаться от проявлений своего эгоизма. Думайте об интересах своего партнера и результат не заставит вас долго ждать - после 23 числа вам понадобится поддержка, и ее вам обеспечат.

Весь месяц для семейных Рыб пройдет под эгидой родовых программ. Это значит, что нужно уделять много времени родителям, детям и близким друзьям. Можно организовывать шумные застолья, даже если они утомительны, это улучшит взаимоотношения в семье.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

С 1 по 8 ноября на вас будет влиять Марс, что увеличит поток энергии. Именно поэтому важно соблюдать осторожность - велика вероятность получить травму. Избегайте чрезмерных тренировок и держитесь подальше от плиты - пусть в первую неделю месяца готовит кто-то другой.

Оптимистичный настрой станет визитной карточкой Рыб с 10 по 22 число. Звезды советуют не поддаваться негативным мыслям и чувствам, иначе рискуете впасть в депрессию. 20 и 21 ноября лучше провести в компании друзей, в эти дни вы будете особенно чувствительны.

В конце месяца позаботьтесь о своей печени и желудочно-кишечном тракте. Налаживайте график приема пищи, а лучше - исключите из рациона вредные продукты и полуфабрикаты.

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Автор: Кристина Кащавцева