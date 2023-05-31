С чем придется столкнуться в первый месяц лета и как с этим справиться - читайте советы звезд.

Июнь 2023 принесет Козерогам и волнения, и приятные моменты. Меньше переживаний и больше позитива, советуют звезды - продолжайте усердно работать и идти к своим целям.

Гороскоп карьеры на июнь 2023

Июнь у Козерогов будет не очень активным. Ворваться в лето не получится - скорее, спокойно въехать и неспешно направляться по своим делам. Возможно, что в середине месяца некоторые представители знака Зодиака получат перспективную работу, о которой давно мечтали. Правда, для этого придется несколько перекроить свой образ жизни.

Также в июне звезды советуют вам быть осторожнее в высказываниях и диалогах - возможны разногласия с коллегами из-за разного отношения к вопросам. Конец июня будет более активным, все препятствия и сложности в работе вам удастся успешно преодолеть.

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Гороскоп любви на июнь 2023

Романтическая сфера в июне будет доставлять Козерогам лишь радость и приятные моменты. Одиноким звезды сулят новые знакомства в начале месяца - возможно, они станут началом красивого романа в книге вашей жизни.

Гороскоп здоровья на июнь 2023

В июне Козерогам следует обратить внимание на свое здоровье - можно подхватить простуду с высокой температурой и даже лихорадкой. Причиной этого могут быть отнюдь не сквозняки и мороженое, а ваше эмоциональное состояние, вызванное беспокойствами и переживаниями на работе. Все образуется, а вы берегите себя.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июнь 2023 для всех знаков Зодиака.

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