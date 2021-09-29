Четыре знака Зодиака попали в этот рейтинг.

Четыре знака Зодиака мстительны до безобразия. Они не прощают ни противные поступки в их адрес, ни колкие шутки. Люди могут даже и не понимать, что как-то задели их. Но месть уже не за горами и чаще всего она неожиданная.

Скорпион

Этот знак Зодиака может не подавать вида, что обижен. А все только потому, что он разрабатывает план мести. Не стоит рассчитывать на снисходительное отношение только потому, что вы в близких отношениях. Поверьте, к чужим они относятся еще хуже.

Рыбы

Их может ранить что угодно. Это мечтательные люди, которых нельзя отрывать от их вымышленного мира. Они могут долго копить в себе обиды, и вы это почувствуете. Ведь их депрессивный настрой скажется абсолютно на всех.

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Тельцы

Это очень мстительный знак Зодиака, который будет действовать медленно, но уверенно. Каждый день они будут превращать вашу жизнь в ад и радоваться этому как дети.

Девы

Они очень острые на язык. Поэтому и не странно, что их месть заключается в "подколах". Они будут оскорбительно шутить в ваш адрес, тем самым разрушая ваш авторитет в компании.

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Автор: Диана Могилевич