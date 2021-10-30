Добивайтесь успеха, несмотря ни на что.

В этом месяце Близнецы, как никто другой, должны взять себя в руки и перестать слушать окружающих советчиков. Поймите, что никто, кроме вас, не будет нести ответственности за принятые вами решения. Идите вперед и ничего не бойтесь - удача благоволит решительным.

Ранее мы рассказывали, кого из знаков Зодиака невозможно вывести из себя.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

Успех в делах ожидает Близнецов, которые работают с цифрами, расчетами и анализом. Удачным месяцем ноябрь окажется для бухгалтеров, юристов, аналитиков или научных деятелей. Научитесь выделять самое важное из общей массы информации - это будет вашим козырем.

С 11 числа астрологи рекомендуют сократить общение, не имеющее отношения к работе. Меньше пользуйтесь социальными сетями, реже ходите на встречи. Развивайте способности и навыки - период до 21 ноября удачен для такого. 19 ноября - наиболее благоприятный день, можно заключать контракты, подписывать документы, общаться с руководством.

Третья декада месяца не будет такой активной, как первые две, поэтому лучше всего вам отдохнуть. Общая финансовая ситуация месяца будет неоднозначной - без денег не останетесь, но и расходов окажется много.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

В первую неделю месяца возможны интересные встречи. Энергетика будет невероятно сильной, вы притянете к себе необычных людей. Изобилие внимания позволит разнообразить досуг и поднять самооценку. Не ожидайте, что эти связи перерастут в серьезные отношения, но легкий роман обеспечен.

Читайте такжеНазваны главные эгоисты по знаку ЗодиакаБлизнецы, которые уже состоят в отношениях, должны быть внимательнее к своему партнеру. Новые знакомства на стороне могут стать причиной конфликтов в паре. Подумайте несколько раз, точно ли нужно ссориться с половинкой из-за малознакомого человека.

Семейные представители знака окажутся в выгодном свете - происходящее вокруг никак не повлияет на вашу любовь. Старайтесь чаще ездить к родственникам или приглашать их к себе - это укрепит семейные узы. Начиная с середины месяца, лучше переключить внимание на партнера.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

Первая декада месяца благоприятна для оздоровительных физических упражнений - проводите зарядку на свежем воздухе. Если давно планировали пойти в тренажерный зал или на фитнес - сделайте это. Вы легко перенесете любые нагрузки или изменения в графике жизни.

С 11 по 21 ноября лучше минимизировать общение с окружающими. Посвятите это время себе, книгам, хобби или медитациям. Переизбыток чужих эмоций и чувств может стать причиной хандры и депрессии, так что, внимательно следите за своим состоянием.

В конце месяца можно заняться профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, если вас что-то беспокоит. Постарайтесь избегать продуктов с высоким содержанием холестерина, чтобы не усугубить ситуацию.

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Автор: Кристина Кащавцева