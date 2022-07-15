Кто-то может часами пропадать на кухне и колдовать над очередным блюдом, а кому-то проще заказать пиццу. Астрологи сказали свое слово в кулинарных пристрастиях.

В современном обществе существует немало стереотипов. Среди них и тот, что каждая женщина должна обязательно уметь готовить. Однако далеко не все любят и практикуют это.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых лучше не подпускать к приготовлению пищи.

Лев

Представители этого знака обычно довольно высокомерны и не хотят тратить свое время на домашние дела, которые считают совсем ненужным занятием. Если же они все-таки иногда берутся к приготовлению пищи, то блюдо получается невкусным.

Дева

Это консервативные люди, которые любят все раскладывать по полочкам. Однако готовить они не любят и считают это пустой тратой времени. И если случится ситуация, когда будет нужно произвести впечатление своими кулинарными способностями, они будут искать все возможные пути, чтобы избежать этой истории.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака могут делать все, что угодно дома, лишь бы не готовить: убирать, стирать, гладить, но не стряпать на кухне. Бывают случаи, когда Скорпионы не умеют готовить даже самое простое - пожарить яичницу для них то же самое, что приготовить фуа-гра.

Вас также могут заинтересовать новости: