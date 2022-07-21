По мнению специалистов, некоторым людям присущи такие черты характера и взгляды на жизнь, которые просто будут притягивать к ним деньги.

Что для вас бедность? Отсутствие кругленькой суммы в банке или сведение концов с концами ежемесячно? Ведь для каждого понятия достатка - свое.

Однако, по словам астрологов есть пять знаков Зодиака, которые никогда не останутся без денег.

Кто-то из них упорно работает, кому-то просто везет. Но общее у них одно - любовь к комфорту и осознание, как этого достичь.

Знаки Зодиака, которые всегда будут купаться в деньгах

Лев

Их можно смело назвать любимцами финансовой удачи: обожают жить роскошно и выглядеть дорого. Скупают дорогие вещи, известные бренды. Часто сорят деньгами, но потому, что умеют делать деньги буквально из воздуха. Львы никогда не останутся без гроша в кармане.

Дева

Хотя управлять собственным бюджетом Девам довольно сложно, они могут спустить всю зарплату в день ее получения. Умеют работать, поэтому не боятся, что останутся у разбитого корыта. Способны постоянно достигать финансовых вершин.

Весы

Много внимания уделяют домашнему комфорту, уюту, на что никогда не жалеют средств. Звезды утверждают, что Весы всегда руководствуются принципом "все или ничего".

Стрелец

Умеют зарабатывать и разбрасывать деньги. Им часто везет - могут стать обладателями значительных выигрышей в лотерею. Вместе с тем - очень щедрые. Достичь финансовой стабильности им помогает и партнер, который может сдержать порывы к расточительству.

Рыбы

Живут сегодняшним днем. Хоть хорошо зарабатывают, но и тратят знатно. Иногда могут попасть в долги, но никогда не жалеют о потраченных средствах, даже если вещи недолговечны и бесполезны.

Ранее УНИАН писал, кому значительно повезет с деньгами уже в июле

Вас также могут заинтересовать новости: