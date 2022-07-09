Решили получить водительские права и купить новенькое авто? Послушайте мнение звезд, а вдруг ваше место на пассажирском сиденье, а не за рулем.

Часто довольно ошибочно женщин считают плохими водителями. В обществе распространен стереотип, что именно женщина за рулем, "как обезьяна с гранатой". Но на самом деле и среди мужчин очень часто можно встретить не самых лучших автомобилистов.

Астрологи решили сказать свое слово и назвали знаки Зодиака, которые считаются самыми плохими водителями, и к которым лучше не садиться в авто.

Овен

Очень смелые и импульсивные, а это играет не очень хорошую роль на дороге. Эти люди любят риск и скорость, из-за чего нередко пренебрегают дорожными правилами и техникой безопасности. Это приводит к частым авариям, скандалам и немалым штрафам.

Если не бороться со своими желаниями, вполне можно лишиться не только своего автомобиля, но и жизнь.

Козерог

Высокая эмоциональность вместе с неуверенностью делает представителей этого знака Зодиака очень плохими водителями. Этим людям надо проявлять на дороге максимальную осторожность. Чтобы овладеть искусством вождения им надо приложить гораздо больше усилий и уверенности, чем другим знакам Зодиака.

Ранее УНИАН писал, какой цвет машины подходит каждому знаку Зодиака и какая марка авто для него лучше.

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