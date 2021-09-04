Какой цвет машины подходит каждому знаку Зодиака и какая марка авто для него – кармическая, узнал УНИАН.

А вы часто задумываетесь над тем, какая машина мне подходит по знаку Зодиака? Астрологи уже приготовили ответ. Какой автомобиль по дате рождения должен водить Телец, Рак, Овен и остальные представители зодиакального круга – выяснил УНИАН. Заодно мы узнали, какой цвет машины подходит каждому из знаков Зодиака.

Автомобиль для Овна

Овен – водитель стремительный, резкий. И езду предпочитает динамичную. Так что для Овна нужно авто с мощным движком. Желательно не корейская или китайская, а, например, японская Honda S2000 или Toyota Selica. Или, например, Subaru Impreza WRX или любой Ferаry.

Какой цвет машины подходит Овну:

женщинам — металлик или палитра голубого;

мужчинам — жёлтая машина или красная.

Автомобиль для Тельца

Тельцы отлично разбираются в уходе за своими железными подружками. Им отлично подходят надежные авто – комфортные и неброские. При покупке им стоит особое внимание обращать на колеса и тормоза. Они смело могут приобретать Opel или Subaru, им стоит присмотреться к Mitsubishi, Volvo или Toyota.

Какой цвет машины подходит Тельцу:

что-то яркое – кроме красного спектра.

Автомобиль для Близнецов

Близнецы хотят всё и сразу: чтоб и красивая авто-лапочка, и "полный фарш" под капотом. Лучшим выбором будут Mazda, Bentley, Ford или Nissan, также стоит потратиться, при возможности, на Rolls Royce и Land Rover Freelander.

Какой цвет машины подходит Близнецам:

желтая палитра;

голубая палитра;

металлик.

Автомобиль для Рака

Раки – очень заботливы автовладельцы. Но, выбирая авто, они больше ориентируются на порывы души, а не на практические предпосылки. Они смело могут садиться за руль Nissan или Volkswagen, им подойдут Honda, Opel, Skoda, BMW или Chrysler. А вот марки Ford им лучше избегать.

Какой цвет машины подходит Раку:

синий;

серый;

желтый;

зеленый.

Автомобиль для Льва

Львам больше всего подходит английский автопром. Им стоит присмотреться к Jaguar, Chevrolet, Rolls Royce, Skoda Octavia, Bentley, Ford Fiesta, Nissan и Hyundai. При этом при покупке стоит внимательно проверять качество мотора, также жесткйи контроль должны пройти коробка передач и бензобак.

Какой цвет машины подходит Льву:

мужчин тянет к чёрным авто, но выбирают они зачастую яркий или светлый автомобиль;

женщины кармически расположены к красному, золоту или оранжевому, как закат, цвету.

Автомобиль для Девы

Для Девы главное – качество и гарантированная им надежность. Обращают они внимание и на цену. Поэтому им гороскоп автомобилей советует выбирать Daewoo, Hyundai, Skoda или Kia.

Какой цвет машины подходит Деве:

светлые тона: белый и голубой;

цвета природы: зелёный и коричневый;

из экзотических оттенков – фиолетовый.

Автомобиль для Весов

Весы любят броские красивые машины. Поэтому в салонах они чаще всего обращают внимание на Alfa Romeo, Nissan Qashqai, Honda и Audi.

Какой цвет машины подходит Весам:

синий и его оттенки;

зеленый и его оттенки;

классический белый.

Автомобиль для Скорпиона

Скорпионы любят быструю езду. Поэтому покупка Ford может стать для них фатальной: либо автомобиль не выдержит агрессивного стиля вождения Скорпиона, либо сам Скорпион угодит на такой машинке в неприятное ДТП. Им лучше ездить на Cadillac, Honda, BMW, Hummer, Lexus или Mercedes.

Какой цвет машины подходит Скорпиону:

красная палитра;

желтый и его оттенки;

фиолетовый.

Автомобиль для Стрельца

Нет предела совершенству – вот девиз водителя-Стрельца. Поэтому свои машины они предпочитают модернизировать и улучшать по мере сил. Им стоит присмотреться к таким маркам, как Renault, Fiat, Volvo, Ford или BMW.

Какой цвет машины подходит Стрельцу:

темный оттенок синего или бордовый;

серебристый или фиолетовый;

зелёный.

Автомобиль для Козерога

Машина Козерога не должна бояться грязи и бездорожья. Так что им нужен кроссовер или внедорожник, желательно марок Mitsubishi, Toyota, Ford или Nissan.

Какой цвет машины подходит Козерогу:

что-то темное: черный, серый, синяя ночь.

Автомобиль для Водолея

Если позволяют ресурсы, Водолей непременно заинтересуется спортивной моделью. Или какой-нибудь умной Tesla. Им также стоит обратить внимание на Mazda, Honda, Saab и Skoda, ВMW.

Какой цвет машины подходит Водолею:

лиловый и фиолетовый;

серый и смеси синего и зелёного.

Автомобиль для Рыб

Рыбы – водители эмоциональные. Для их же безопасности им лучше выбирать надежные авто, особое внимание уделяя надежности колес. В автосалоне им стоит рассмотреть стенды с Mazda, ALFA-Romeo, Оpel, Volkswagen, Fiat и Toyota.

Какой цвет машины подходит Рыбам:

зеленый;

королевский пурпурный;

синий и его оттенки.

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Автор: Диана Беловодская