А вы часто задумываетесь над тем, какая машина мне подходит по знаку Зодиака? Астрологи уже приготовили ответ. Какой автомобиль по дате рождения должен водить Телец, Рак, Овен и остальные представители зодиакального круга – выяснил УНИАН. Заодно мы узнали, какой цвет машины подходит каждому из знаков Зодиака.
- Автомобиль для Овна
- Автомобиль для Тельца
- Автомобиль для Близнецов
- Автомобиль для Рака
- Автомобиль для Льва
- Автомобиль для Девы
- Автомобиль для Весов
- Автомобиль для Скорпиона
- Автомобиль для Стрельца
- Автомобиль для Козерога
- Автомобиль для Водолея
- Автомобиль для Рыб
Автомобиль для Овна
Овен – водитель стремительный, резкий. И езду предпочитает динамичную. Так что для Овна нужно авто с мощным движком. Желательно не корейская или китайская, а, например, японская Honda S2000 или Toyota Selica. Или, например, Subaru Impreza WRX или любой Ferаry.
Какой цвет машины подходит Овну:
- женщинам — металлик или палитра голубого;
- мужчинам — жёлтая машина или красная.
Автомобиль для Тельца
Тельцы отлично разбираются в уходе за своими железными подружками. Им отлично подходят надежные авто – комфортные и неброские. При покупке им стоит особое внимание обращать на колеса и тормоза. Они смело могут приобретать Opel или Subaru, им стоит присмотреться к Mitsubishi, Volvo или Toyota.
Какой цвет машины подходит Тельцу:
- что-то яркое – кроме красного спектра.
Автомобиль для Близнецов
Близнецы хотят всё и сразу: чтоб и красивая авто-лапочка, и "полный фарш" под капотом. Лучшим выбором будут Mazda, Bentley, Ford или Nissan, также стоит потратиться, при возможности, на Rolls Royce и Land Rover Freelander.
Какой цвет машины подходит Близнецам:
- желтая палитра;
- голубая палитра;
- металлик.
Автомобиль для Рака
Раки – очень заботливы автовладельцы. Но, выбирая авто, они больше ориентируются на порывы души, а не на практические предпосылки. Они смело могут садиться за руль Nissan или Volkswagen, им подойдут Honda, Opel, Skoda, BMW или Chrysler. А вот марки Ford им лучше избегать.
Какой цвет машины подходит Раку:
- синий;
- серый;
- желтый;
- зеленый.
Автомобиль для Льва
Львам больше всего подходит английский автопром. Им стоит присмотреться к Jaguar, Chevrolet, Rolls Royce, Skoda Octavia, Bentley, Ford Fiesta, Nissan и Hyundai. При этом при покупке стоит внимательно проверять качество мотора, также жесткйи контроль должны пройти коробка передач и бензобак.
Какой цвет машины подходит Льву:
- мужчин тянет к чёрным авто, но выбирают они зачастую яркий или светлый автомобиль;
- женщины кармически расположены к красному, золоту или оранжевому, как закат, цвету.
Автомобиль для Девы
Для Девы главное – качество и гарантированная им надежность. Обращают они внимание и на цену. Поэтому им гороскоп автомобилей советует выбирать Daewoo, Hyundai, Skoda или Kia.
Какой цвет машины подходит Деве:
- светлые тона: белый и голубой;
- цвета природы: зелёный и коричневый;
- из экзотических оттенков – фиолетовый.
Автомобиль для Весов
Весы любят броские красивые машины. Поэтому в салонах они чаще всего обращают внимание на Alfa Romeo, Nissan Qashqai, Honda и Audi.
Какой цвет машины подходит Весам:
- синий и его оттенки;
- зеленый и его оттенки;
- классический белый.
Автомобиль для Скорпиона
Скорпионы любят быструю езду. Поэтому покупка Ford может стать для них фатальной: либо автомобиль не выдержит агрессивного стиля вождения Скорпиона, либо сам Скорпион угодит на такой машинке в неприятное ДТП. Им лучше ездить на Cadillac, Honda, BMW, Hummer, Lexus или Mercedes.
Какой цвет машины подходит Скорпиону:
- красная палитра;
- желтый и его оттенки;
- фиолетовый.
Автомобиль для Стрельца
Нет предела совершенству – вот девиз водителя-Стрельца. Поэтому свои машины они предпочитают модернизировать и улучшать по мере сил. Им стоит присмотреться к таким маркам, как Renault, Fiat, Volvo, Ford или BMW.
Какой цвет машины подходит Стрельцу:
- темный оттенок синего или бордовый;
- серебристый или фиолетовый;
- зелёный.
Автомобиль для Козерога
Машина Козерога не должна бояться грязи и бездорожья. Так что им нужен кроссовер или внедорожник, желательно марок Mitsubishi, Toyota, Ford или Nissan.
Какой цвет машины подходит Козерогу:
- что-то темное: черный, серый, синяя ночь.
Автомобиль для Водолея
Если позволяют ресурсы, Водолей непременно заинтересуется спортивной моделью. Или какой-нибудь умной Tesla. Им также стоит обратить внимание на Mazda, Honda, Saab и Skoda, ВMW.
Какой цвет машины подходит Водолею:
- лиловый и фиолетовый;
- серый и смеси синего и зелёного.
Автомобиль для Рыб
Рыбы – водители эмоциональные. Для их же безопасности им лучше выбирать надежные авто, особое внимание уделяя надежности колес. В автосалоне им стоит рассмотреть стенды с Mazda, ALFA-Romeo, Оpel, Volkswagen, Fiat и Toyota.
Какой цвет машины подходит Рыбам:
- зеленый;
- королевский пурпурный;
- синий и его оттенки.
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