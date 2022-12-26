С наступлением 2023-го года провокации России в январе не завершатся, говорит астроэксперт.

Астролог Альбина Пономаренко сделала прогноз на 2023 год для Украины и назвала одну из сильнейших дат для страны. Как рассказала она в интервью YouTube-каналу "Прогноз", 2023-й будет очень позитивным для нашей страны, а способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.

"Четыре значительных позитивных события мы точно не проспим. Победу мы одерживаем, мы все одолеем, и это будет нам наградой за все наши испытания", — говорит Пономаренко.

Тем не менее предостерегла астролог, январь все же будет напряженным периодом, особенно 6-7 числа. Она не исключает, что в Киеве в эти даты вероятны провокации врага, это могут быть ракетные обстрелы.

И заинтриговала астроэксперт прогнозом на третий месяц зимы, она посоветовала даже или записать, или запомнить дату 10-го февраля:

"Это будет очень круто! Это - одна из самых сильных дат 2023 года".

По ее словам, позитивные изменения начнутся уже с 20 января: это могут быть и позитивные изменения на поле боя, и прекращение горячей фазы войны, и усиление партнерства, и новые союзы для Украины.

Ранее известный астролог Влад Росс поделился прогнозом относительно того, чего ждать украинцам в новогодние праздники. Он считает, что 31 декабря президент РФ Путин нанесет ракетный удар.

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