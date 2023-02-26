Узнайте, кого могут предать уже в ближайшие дни.

Новая неделя (с 27 февраля по 5 марта) принесет сразу двум знакам Зодиака неприятности. Их ждут скандалы, предательство и даже разрыв отношения. Кому не повезет и как избежать ссор - читайте ниже.

Овен

Астрологи считают, что у Овнов будет сложная неделя. Вас ждут неприятные перемены. Представители этого знака Зодиака рискуют вляпаться в огромный скандал, из-за которого от них отвернутся самые близкие люди.

Вторая половинка может не поддержать вас в самый сложный момент. Однако вы можете все исправить, если объясните любимому человеку свою проблему и честно во всем сознаетесь.

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Скорпион

Скорпионы могут узнать, что человек, которого они считали самым близким, им изменяет. Астрологи предупреждают о том, что вторая половинка может "вонзить нож" вам в спину. Будьте готовы к такому удару.

Если у вас есть подозрения или вы точно знаете, что вам изменяют, поговорите об этом. Начните сложный разговор, возможно, ваш партнер по всем признается. А прощать ли изменника или навсегда вычеркнуть его из своей жизни - решать только вам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, кто потеряет все до копейки и обнищает уже на следующей неделе.

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