В юности они либо спешат реализовать себя и свой потенциал, либо вообще не знают, чего хотят.

Астрологи назвали представителей зодиакального мира, которые в позднем возрасте становятся родителями. Почему так происходит и какие риски у них есть - читайте в материале.

Овен

Овны в юности хотят нагуляться, поэтому не особо переживают по поводу того, что время идет, а детей все нет. Их больше заботят интриги, романы, новые партнеры, но никак не перспектива сидеть с ребенком и недосыпать по ночам.

Однако в возрасте 37+ лет у женщин и 40+ лет у мужчин у Овнов все же начинают просыпаться инстинкты, которые диктуют потребность завести семью и ребенка. Несмотря на это, Овны проявляют себя как любящие и заботливые родители. Конечно, когда их дети переходят в подростковый возраст, есть серьезные конфликты на почве огромной разницы, но это временное явление.

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Лев

Львы так спешат построить свою карьеру, заработать на машину, квартиру и "пожить для себя", что, порой, и опомниться не успевают, как им уже почти 40 лет. Но такая цифра не становится помехой к тому, чтобы завести ребенка.

Представители этого знака Зодиака очень любят детей, поэтому в любом возрасте Львы будут проявлять свои лучшие качества, давая любовь и заботу малышу.

Трудности, которые могут возникнуть у Львов, если они станут родителями очень поздно - это растерянность в первое время после того, как они узнают о грядущем пополнении. Потом они быстро возьмут себя в руки.

Напомним, названы главные завистники по знаку Зодиака.

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