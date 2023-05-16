Они живут чужой жизнью, а не своей.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые постоянно завидуют другим. Им удобнее терпеть "жабу" внутри, чем самим что-то сделать.

Телец

Телец - это очень закомплексованный знак Зодиака, который ответственность за свою нереализованность перекладывает на других. Они часто завидуют более успешным людям. При этом они не хотят что-то сделать для того, чтобы самим добиться успеха. Им проще говорить о том, что они ничего не могут, что их никто не ценит, что они никому не нужны. Таким образом они только вызывают жалость по отношению к себе.

Рак

Раки занимают второе место в этом рейтинге, а все потому, что их регулярно "давит жаба". На самом деле, это основная причина, по которой у них мало друзей. А все потому, что они из-за своих комплексов пытаются на чьем-то фоне выглядеть лучше. И чаще всего под их прессинг попадают более успешные люди. Таким образом Раки чувствуют себя на высоте, так и не осознавая, что проблема в их голове.

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Стрелец

Еще один знак Зодиака, который любит завидовать. Со Стрельцами, как говорят астрологи, все просто: у них нет представления о том, чего они хотят. Поэтому при виде чужой красивой картинки, пытаются сделать ее и себе. Пусть это не всегда хорошо заканчивается, зато Стрельцам так легче жить. Эксперты убеждены, что все их проблемы можно решить легко и просто - заняться своей жизнью.

Напомним, новолуние 19 мая даст мощный толчок трем знакам Зодиака.

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