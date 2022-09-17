Кое-кто на следующей неделе получит шанс начать жизнь с нового листа.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни на следующей неделе – в период с 19 до 25 сентября

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, получат шанс в какой-то степени начать жизнь с нового листа.

Эти знаки Зодиака ждут кардинальные перемены

Первыми в очереди на скорые изменения астрологи называют Весов. В указанный период у них будет возможность сделать свою жизнь лучше, избавившись от вредоносных установок. Неделя обещает быть динамичной и насыщенной событиями, одно из которых и запустит нужные изменения. Звезды советуют быть максимально открытыми для новых начинаний и целей.

Видео дня

Вторыми в списке возможных счастливчиков астрологи указывают Скорпионов. Люди, родившиеся под этим знаком, смогут закрыть энергетические дыры и получить от этого мощный прилив сил с энергией. У скорпионов на следующей неделе получится победить лень, тоску, уныние и даже депрессию. Настроившись на нужную волну, многие из них станут лучшей версией себя и улучшат качество своей жизни в целом.

Напомним, ранее астролог рассказала, от каких покупок стоит отказаться в сентябре.

Вас также могут заинтересовать новости: