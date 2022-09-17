Эксперт утверждает, что до 30 числа не стоит покупать ничего стоящего. Лучше подождать, чтобы потом не было проблем с приобретением.

Известный астролог рассказала, какие покупки стоит отложить по времени, чтобы не было проблем. Так, по словам эксперта, до 30 сентября лучше не совершать никаких дорогостоящих сделок и не приобретать ничего дорогого.

Например, если вы планируете купить какой-то новый телефон или любую технику, она может уже в ближайшем времени выйти из строя, что повлечет за собой траты. Возможно, придется вернуть эту технику в магазин.

"В целом, сентябрь не сильно располагает к покупкам. Велик риск разочарований. С 8 по 30 сентября если возможно, стоит отказаться от любых важных покупок, особенно предметов техники и средств связи, так как повышены риски брака, поломок. Не спешите покупать новый смартфон, возможно выявятся дефекты либо в вы в нем разочаруетесь", - рассказала астролог Арина Артуровна у себя в Telegram-канале.

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Она добавила, что если отказаться от покупки невозможно, то стоит проявлять особое внимание к товарам и тщательно перепроверять их на дефекты и работоспособность.

Напомним, астролог рассказала, что сентябрь может быть аварийным, и назвала опасные даты для всех Знаков Зодиака.

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