Всему виной ссоры и недопонимания, которые нередко возникают в отношениях.

Тарологи рассказали, что новая неделя принесет большие проблемы представителям двух знаков Зодиака. Они рискуют остаться в одиночестве и потерять любовь всей своей жизни. Кому ждать беды - читайте ниже.

Лев

Карты Таро указывают на то, что в скором времени раскроется интрига, которую пытались плести Львы. Ваша вторая половинка будет разочарована, придется признавать ошибки и просить прощения. Однако не факт, что это поможет.

Постарайтесь не хитрить и не обманывать людей. Правда все равно побеждает, а проигравшим остается тот, кто упорно строил замки из песка и врал всем, в том числе и себе. Снимайте розовые очки и учитесь оценивать ситуации трезво.

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Водолей

Тарологи считают, что у Водолеев назревает грандиозный разгром в личной жизни. Вы можете узнать, что кто-то решил "увести" вашего любимого человека. Однако остается загадкой, получится ли у врага это сделать.

Если вы узнаете о том, что кто-то пытается разрушить ваши отношения - не спешите с местью. Для начала поймите, как на это реагирует ваша вторая половинка. Возможно, она радуется шансу "сбежать" от вас. Сделайте правильные выводы.

Напомним, ранее эзотерики рассказали, что Солнечное затмение разрушит жизнь двух знаков Зодиака. В этот период люди начнут ссориться и злиться.

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