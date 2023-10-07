В этот период люди начнут ссориться и злиться.

Эзотерики рассказали, что в день Солнечного затмения, которое наступит 14 октября, жизнь представителей двух знаков Зодиака может перевернуться с ног на голову. От них отвернется удача. Кому готовиться к проблемам и как пережить удар - читайте ниже.

Лев

В период Солнечного затмения многие проблемы Львов всплывут на поверхность, как бы они не пытались их спрятать. В вашу жизнь может ворваться ураган из неудач, о везении можно и не мечтать. Этот день может многое изменить в вашей жизни.

Эзотерики советуют всерьез задуматься о переоценке ценностей. Постарайтесь найти новый жизненный ориентир и начните все с чистого листа. Справиться с проблемами будет сложно, но шансы у вас все же есть.

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Скорпион

Солнечное затмение , как считают эзотерики, серьезно пошатнет самолюбие Скорпионов. Вам придется понять, что центром Вселенной точно являетесь не вы. Это осознание будет максимально неприятным.

В период затмения люди начинают ссориться и сильно злиться из-за малейшего пустяка. Постарайтесь держать себя в руках и не срываться на окружающих. Не стоит выплескивать негатив на тех, кто этого совсем не заслуживает.

Напомним, ранее тарологи рассказали, что три знака Зодиака станут самыми счастливыми уже скоро. Их жизнь превратится в праздник.

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