Украинцев, по словам астролога, ждет непростой период в октябре.

Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что в октябре ожидается очень тяжелый и важный период, во время которого будет противостояние Украины и России.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам астроэксперта, Сатурн будет ретроградным вплоть до октября. Во время этого ретроградного движения он будет в квадрате с Ураном.

"Скорее всего, это и будет развязкой войны. Сатурн - это заскорузлое, старое, авторитаризм, тоталитаризм, прошлое, давление. И он будет противодействовать Урану. Уран - это молодость, революция, народ, бунтарство, свобода. Сатурн будет в знаке Водолея, а РФ идет под знаком Водолея. А Уран будет в знаке Тельца - в знаке Украины", - говорит Медвецька.

По ее словам, здесь будет все решаться, но это еще не будет точка. От этого периода будет зависеть развитие будущих событий.

Ранее астролог Ольга Медвецкая дала прогноз относительно войны в Украине на лето 2022. По ее словам, этот период начнется с эскалации.

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