Пока спокойно в некоторых городах не будет.

Экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН рассказала, какие города Украины сейчас находятся под наибольшей угрозой.

По ее словам, самая большая опасность ждет Донецк и Донецкую область, а впоследствии и Запорожье.

"Однозначно, сложная ситуация в ближайшие недели будет в Донецке и Донецкой области. Там будет жестко. Немного позже такое же ждет и Запорожье. В Херсоне ситуация "зависнет". Украина будет двигаться дальше, убирать российские склады. ВСУ имеет план "выдавить" оккупантов из Херсона без войны. То есть их будут прижимать к тому, чтобы они сами ушли", - сказала экстрасенс.

Видео дня

А вот в Харькове, к сожалению, в ближайшие два месяца ничего не изменится. Однако эксперт уверена, что позже ситуация там стабилизируется.

"Что касается Киева, то на столицу нападения не будет. Но в октябре оккупанты постараются подобраться поближе. Напряжение будет, но вряд ли им это удастся сделать", - добавила Хомутовська.

Напомним, ранее экстрасенс предрекла Украине тяжелые бои уже этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: