Речь идет о Стрельцах и Рыбах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозят встречи с опасными людьми до конца текущей недели – 11 сентября.

Речь идет о Стрельцах и Рыбах.

Стрелец

Неприятности будут подстерегать Стрельцов особенно на выходных – 10 и 11 сентября. Недоброжелатели и завистники могут устроить массу проблем и изрядно подпортить жизнь представителям этого знака. Стрельцам важно быть осторожными и не доверять всем подряд свои планы, тайны и другую важную информацию. Лучше всего ситуацию брать под свой личный контроль. Тогда большую часть этих неприятностей можно будет избежать или хотя бы снизить вероятность критических последствий.

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Рыбы

Для Рыб конец текущей недели ознаменуется массой проблем на любовном фронте конкретно из-за третьих лиц. Возможны встречи с соперниками (соперницами) или даже скандальные разоблачения любовных треугольников и длительных измен. Обострять ситуацию будет ретроградный Меркурий. Звезды советуют быть осторожными и прислушиваться к интуиции. Она в эти дни поможет тайное сделать явным.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут жо 11 сентября изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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