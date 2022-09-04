Им предстоит разобраться с токсичными людьми в своей жизни.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым в сентябре предстоит серьезное выяснение отношений с людьми. Что их ждет и как с этим справиться - читайте далее.

Близнецы

Близнецам предстоит серьезный разговор со второй половинкой. Может вскрыться что-то, что давно вас беспокоило, но вы не могли это как-то обозначить. Возможно, вы узнаете об обмане или предательстве. Вам предстоит сделать серьезный выбор: простить любимого человека или нет. Но при этом вам все же стоит обратить внимание и на свое поведение. Подумайте, как так получилось, что ваши отношения охладели, что вы перестали доверять друг другу. В будущем не стоит повторять те же ошибки, чтобы не наступать на одни и те же грабли.

Водолей

У Водолеев может возникнуть конфликт внутри семьи, не обязательно со второй половинкой. Скорее всего, козни родственников заставят вас злиться и раздражаться по любому поводу. Если вы живете большой семьей, то подумайте о переезде на другую квартиру. Если такой возможности нет, то постарайтесь уладить конфликт и ограничить общение. Не идите на поводу у эмоций, чтобы не усугубить ситуацию.

Видео дня

Напомним, ранее экстрасенс предрекла Украине тяжелые бои уже этой осенью.

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