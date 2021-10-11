Трем знакам Зодиака придется сделать нелегкий выбор.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых судьба в ближайшее время поставит перед выбором - прощать бывшего возлюбленного или нет. Подумайте, можете ли вы дважды войти в одну реку?

Овен

Ваш бывший может объявиться, сделав вид, что он случайно вам позвонил. Но вам не стоит верить словам "Я ошибся номером" или "Просто хотел узнать, как у тебя дела". Знайте, все это не случайно. Он тосковал по вам, а теперь хочет наладить ваши отношения. Высока вероятность того, что ваше примирение перерастет в серьезные отношения.

Близнецы

Если вы до сих пор не можете забыть какого-то человека, то приготовьтесь... он объявится! Но, чтобы наладить с ним отношения, вам нужно переосмыслить все, что между вами было. Сделайте выводы, чтобы больше не допускать ошибок, которые могут вновь разрушить вашу любовь. Если вы проведете работу над собой, то есть шанс, что ваши сердца снова воссоединяться и теперь навсегда.

Ракам предоставляется возможность либо исправить свое прошлое, либо пойти навстречу чему-то новому. Если вы не можете жить без человека из своего прошлого, тогда вам стоит быть более дипломатичными, чтобы наладить с ним отношения. Но если же вы окончательно решили, что дважды в одну реку не войдешь, то вам стоит отпустить все, что было раньше. И тогда у вас появится шанс на счастливое будущее с новым возлюбленным.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, с которыми опасно связываться.

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Автор: Диана Могилевич