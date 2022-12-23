По словам Влада Росса, не повезет всего четырем знакам Зодиака.

Астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которых будут преследовать неудачи на протяжении всего 2023 года. Расположение планет негативно отразится на всех сферах их жизни.

Рак

Окружение Рака резко сократится, останутся лишь те люди, которые действительно важны для них. Также судьба может поставить их перед серьезным выбором в сфере их личной жизни. Будут перемены, к лучшему или нет - станет известно позже.

В интервью Главреду, Росс уточнил, что Раки в 2023-м будут подвержены заболеваниям. Кроме того, им стоит опасаться бомбардировок городов. Не менее сложной ситуация будет в карьере. Ракам придется бороться с конкурентами за свое место под солнцем.

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Стрелец

В октябре 2023 года Стрельцам стоит быть очень осторожными с документами, деньгами и другими ценными вещами, так как есть риск, что недоброжелатели могут украсть у вас это. Что знатно пошатнет ваше финансовое положение.

Однако в других сферах вашей жизнедеятельности не предвидется особых потрясений. И в любви, и в карьере все будет хорошо.

Водолей

У вас могутвозникнуть разногласия со второй половинкой. Вероятно, ваш любимый человек уже заждался следующего шага - заключения брака, однако Водолеи будут всячески этому противиться. Поэтому ваши отношения уже вскоре окажутся под ударом.

Вас может подвести и здоровье. Если чувствуете недомогание, сразу обращайтесь к врачу. Обратите внимание и на то, что астролог не рекомендует вам покупать автомобиль в следующем году, так как есть риск попасть в ДТП.

Рыбы

Проблемы у Рыб появятся в сфере их личной жизни. Хлопот подкинут и дети. Одиноким Рыбам не удастся создать крепкие отношения, могут быть лишь мимолетные интрижки.

По словам астролога Влада Росса, Рыбы являются главными неудачниками следующего года, так как об удаче они могут пока забыть.

Напомним, на голову трех знаков Зодиака свалится везение уже сейчас.

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