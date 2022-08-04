В августе их ждет большое разочарование.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые вскоре могут стать жертвами обмана со стороны близкого человека или просто знакомого. Чтобы быстрее и менее траматично пережить этот период, заручитесь поддержкой родных.

Близнецы

В вашем окружении есть люди, которые вам очень завидуют. В августе они могут создать некую коалицию против вас и подложить вам "свинью". Так, они могут сплетничать о вас, рассказывать какие-то ваши секреты и даже нагло врать в глаза окружающим. Любыми способами они будут пытаться очернить вас.

Что делать вам? Астрологи советуют абстрагироваться от людей с негативной энергетикой и не встрявать в конфликтные ситуации. Так вы и свои нервы сбережете, и выйдете сухими из воды.

Весы

А вот Весы могут стать жертвой обмана со стороны своего близкого человека. Наверняка, у вас были какие-то планы на август, но они могут рухнуть из-за одной неприятной новости. Вы можете узннать об измене своего партнера.

Что делать? В первую очередь, подумайте, почему так могло произойти. Покопайтесь в себе и разберитесь со своими проблемами. Также подумайте, могли бы вы простить своему любимому человеку такую оплошность или нет. Если да, тогда постарайтесь наладить ваши отношения, чтобы такого больше не повторялось. А если нет, то лучше отпустите друг друга и идтите навстречу новым отношениях, но не забывайте о полученном опыте.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев напугал прогнозом для Украины.

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