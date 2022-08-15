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Астрологи назвали два знака Зодиака, жизнь которых круто изменится уже в августе. У каждого из них произойдет роковое событие, которое заставит их переосмыслить свои ценности, изменить мнение по поводу некоторых ситуаций.

Близнецы

В ближайшее время Близнецы могут узнать неприятное известие о своем партнере. Возможно, вскроется измена или другое предательство. Первое время вы будете опечалены происходящем. Дайте себе несколько дней, чтобы пострадать, уйдите в себя, подумайте о жизни. А потом возьмите себя в руки и продолжайте жить своей прекрасной жизнью. Астрологи отмечают, что совсем скоро вас ждет встреча с новым человеком, который будет дорожить вами и оберегать вас от всех бед.

Водолей

В августе вы можете потерять работу. Тогда у вас встанет вопрос: что делать дальше? Вы будете много думать, искать какие-то варианты. Может быть ощущение, что все двери перед вами закрыты. Но это не так. Вам нужно пройти какой-то жизненный урок, чтобы переосмыслить все происходящее, в том числе и в профессиональной сфере. Астрологи советуют вам обратить внимание на свои хобби, которые могут принести вам деньги.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых не отпускает прошлое.

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