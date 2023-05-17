Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых не будут преуспевать на любовном фронте до конца текущей недели, то есть до 21 мая включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Эти знаки Зодиака потерпят неудачу - кто в списке

Звезды советуют быть более осторожными Весам. Особенно в общении с людьми. Постарайтесь быть более мягкими и общительными, не нарываться на какие-то неприятности, пусть все решиться пока вы оцениваете ситуацию. Астрологи советуют плыть по течению.

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Не менее напряженное время ждет Рыб. Представителям данного знака нужно особенно обратить внимание на свое эмоциональное и физическое состояние.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых добьются успеха на любовном фронте до конца текущей недели.

Или эти знаки Зодиака находят свою любовь только после 45-ти.

Также астрологи назвали представителей зодиакального мира, которые в позднем возрасте становятся родителями. Почему так происходит и какие риски у них есть - читайте в материале.

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