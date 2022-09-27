Представители этих знаков столкнутся с неприятностями в личной сфере.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют расстаться с любимыми до конца текущей недели, 2 октября.

Речь идет о двух знаках. Люди, рожденные под ними, столкнутся с неприятностями в личной сфере.

Эти знаки Зодиака могут стать одинокими

Значительно подпортить себе жизнь на текущей неделе рискуют Овны. Представители этого знака будут плохо справляться с собственными мыслями и плохим настроением. В итоге Овны могут очень сильно запутаться в собственных чувствах, мыслях и даже эмоциях. Все это очень негативно повлияет на их отношения с близкими людьми. Вероятны ссоры и конфликты, которые могут перерасти в разрывы. Астрологи рекомендуют как можно скорее отбросить все сомнения и страхи, трезво взглянуть на ситуацию.

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Также с высоким риском расставаний с любимыми столкнутся Козероги. Важным будет им самим принять окончательное решение, чтобы не завести ситуацию в глухой угол, то есть не сделать еще хуже. По словам астрологов, указанный период – удачное время для завершения тех отношений, которые себя давно изжили и ничего кроме негатива не дают.

Ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачная неделя, в особенности для перемен к лучшему в любовной сфере.

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