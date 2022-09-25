Представители этих знаков получат шанс влюбиться.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачная неделя (с 26 сентября до 2 октября), в особенности для перемен к лучшему в любовной сфере.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, получат шанс влюбиться или перевести на новый уровень отношения со своими вторыми половинками.

Эти знаки Зодиака преуспеют в любви

Перемены к лучшему в личной жизни обеспечены Ракам. В их жизни наступает благоприятный период. А значит можно смело отправляться на поиски своего человека: не избегать новых встреч, активно знакомиться, почаще выходить на прогулки и посещать различные мероприятия. При принятии тех или иных решений астрологи рекомендуют ракам прислушиваться к своей интуиции, сердце обязательно подскажет.

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Не менее удачной неделя на любовном фронте будет и у Львов. Обеспечат небывалый ранее успех их чувствительность и эмпатия, а также умение угадывать желания партнера. Последнее свойство особенно пригодиться в указанный период тем Львам, которые уже длительное время пребывают в отношениях. Оно поможет избежать ссор и конфликтов.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых в ближайшие дни ждут кардинальные перемены в жизни и богатство.

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