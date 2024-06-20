Два знака Зодиака будут умываться слезами на выходных: их ждет 'черная полоса'

Судьба испытает их на прочность.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшие дни столкнутся с жизненными трудностями. Как бы сложно им не было, все же стоит взять себя в руки и доказать, что они контролируют ситуацию.

Телец

Очень часто Тельцы говорят то что думают прямо в лоб. Их совсем не беспокоит, что своими словами они могут кого-то задеть, обидеть и даже создать у человека ряд комплексов. Они это делают только потому, что сами так хотят.

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Однако не все готовы терпеть такое отношение к себе. Поэтому Тельцам стоит быть готовыми к тому, что на днях кто-то может дать им серьезный отпор, да такой, что они будут в шоке. Конфликта не избежать, если вы не научитесь быть более тактичными и лояльными по отношению к другим.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. По словам астрологов, вы можете разругаться со своим партнером. Есть риск, что вы и вовсе решите расстаться. Конечно, это больно по вам ударит.

Не держите все в себе. Поговорите по душам с близкими людьми, найдите в них поддержку и понимание. Дайте себе немного времени пострадать, а потом возьмите себя в руки и идите дальше покорять этот мир.

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