Им будут помогать четыре планеты, поэтому в их жизни все будет классно.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых осчастливит первый месяц нового 2023 года - январь. По их словам, именно на улице этих знаков будет праздник.

Козерог

Козерогам очень повезет в январе, так как их будут поддерживать сразу четыре планеты - Венера, Марс, Меркурий и Уран. В первую половину месяца вы можете найти новых друзей, познакомиться с влиятельными людьми, переманить на свою сторону единомышленников. А вот вторая половина января будет хорошей для реализации задуманного. То есть в этот период вы смело можете браться даже за самые сложные дела. В итоге у вас получится все сделать в лучшем виде и получить за это хорошее вознаграждение. К тому же второй месяц зимы наделит вас харизмой и доброжелательностью, благодаря чему вы будете пользоваться популярностью у противоположного пола.

Водолей

Вам также будут помогать все четыре вышеупомянутых планеты, однако в большей степени - Уран. Ближе к концу месяца он выйдет из ретроградного движения и принесет в вашу жизнь приятные изменения. Вас ждет настоящая революция во всех сферах вашей жизнедеятельности. В работе вы сможете сделать значительный и резкий рывок, в личной жизни - можете решиться на заключение брака и рождение детей. А вот одинокие Водолеи могут встретить вторую половинку, с которой будут готовы пойти хоть на край света.

Видео дня

Напомним, ранее астролог увидела разгромную победу Украины в 2023-м.

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