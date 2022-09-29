Кому сказочно повезет в октябре - читайте в материале.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые смогут наладить свою жизнь уже в октябре 2022 года. Этот месяц будет для них максимально благоприятным. А идет речь о Весах, Девах и Рыбах.

Весы

У Весов, как и у многих других представителей разных зодиакальных созвездий, есть свои желания и цели. Вероятно, в последнее время вы начали испытывать выгорание, но уже в октябре ситуация изменится. Астрологи отмечают, что вы можете найти новое дело, которое принесет вам не только хороший доход, но и удовольствие от выполненной работы. В конце октября вы сможете реализовать свою давнюю мечту.

Дева

Октябрь будет благоприятным для разных финансовых операций. Вы смело можете вкладывать деньги в перспективные проекты или облигации, например. В будущем вы сможете получать пассивный доход, о котором так давно мечтали. Более того, это позволит вам меньше работать и больше времени уделять себе и своей семье. Также подумайте о покупке недвижимости с целью сдачи ее в аренду.

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Рыбы

В начале октября Рыбы будут испытывать эмоциональный подъем, который позволит им с новыми силами отправиться навстречу своей мечте. До середины месяца вам придется хорошенько потрудиться. В этот период вам рекомендуется закончить начатое и поставить перед собой новые цели. Но уже в конце второго месяца осени вы можете отправиться в путешествие. Не избегайте разговоров со своей второй половинкой, так как ваш любимый человек ждет от вас более решительных шагов.

Напомним, ранее астрологи назвали самые опасные дни октября 2022.

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