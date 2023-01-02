Их ждут разочарования, обиды и расставания.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым 2023 год не принесет ничего хорошего. Они будут много страдать по разным причинам, особенно не повезет им в личной жизни.

Близнецы

По мнению экспертов, Близнецы не умеют правильно расставлять приоритеты. Это люди, привыкшие быть одновременно везде и по факту нигде. Они хватаются за сотни дел сразу, но ни одно из них не могут довести до логического конца. Поэтому их ждут неудачи на работе, а соответственно и в финансах. Также им не повезет в личной жизни, ведь она требуют вовлеченности, а Близнецы будут сконцентрированы на всем, но только не на этом.

Скорпион

Скорпионам стоит быть очень осторожными на дорогах. Высока вероятность, что вы можете попасть в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего у вас возникнут проблемы со здоровьем. Не пренебрегайте мерами безопасности. Кроме того, не сжигайте мосты с людьми, с которыми у вас могут возникать конфликты. Помните, что любую ситуацию можно исправить, если приложить усилия. И не показывайте свой нрав, ведь он есть у каждого.

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Водолей

Водолеи могут столкнуться с предательством близкого человека. Не исключено, что вы будете находиться в подавленом состоянии. У вас все будет валиться из рук. Такое настроение негативно скажется и на вашей работе, ведь вам захочется закрыться в четырех стенах и никого не видеть.

Напомним, два знака Зодиака будут плакать только от счастья в январе.

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