Им будет сопутствовать удача.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет удача на этой неделе, в период с 9 по 15 октября. Звезды сулят им невероятное время, которым они смогут насладиться сполна.

Овен

Если Овны возьмут инициативу в свои руки, то смогут горы свернуть. Не ждите пока кто-то вас подтолкнет или что-то сделает за вас. Подумайте лучше о том, что вы сами способны на многое и помощь посторонних вам не нужна. Когда вы осознаете собственную силу, тогда и получите желаемое. Берите и делайте, даже если страшно. Конец недели подарит вам шанс на миллион.

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Весы

У Весов продолжается период трансформации и работы над отношениями. Чтобы сохранить союз с партнером, вам нужно научиться не только говорить, но и слушать и слышать. Учитывайте мнение второй половинки, потому что она такой же полноценный партнер в отношениях, как и вы. Когда вы прийдете к общему согласию и обозначите цели на будущее, у вас все получится. Любите друг друга и цените.

Лев

В этот период Львы могут смело продвигать собственные проекты. Хватит уже работать на кого-то, пора задуматься и о собственном бизнесе. У вас достаточно талантов, профессионализма, деловой хватки, креативности, ума и прочих навыков для того, чтобы построить успешную бизнес-империю и улучшить свой уровень жизни.

Напомним, у пяти знаков Зодиака наступает "черная" полоса.

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