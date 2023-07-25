Их ждут одни проблемы.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что четырем знакам Зодиака август принесет одни проблемы. Поэтому им лучше поставить на паузу активную деятельность и переключиться на что-то другое.

Дева

Дева сильно реагирует на ретроградность Меркурия, к тому же по ее знаку будет проходить Марс. Плюс ко всему Черная луна окажется в доме подстав и обмана. Для Девы это будет катастрофичный период. Никаких новых дел нельзя начинать. Зато хорошо избавляться от всего старого, от хлама, делать ремонт, избавляться от любовников. Может быть предательство.

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Близнецы

Негативным образом ретроградный Меркурий будет влиять на Близнецы. Первая половина месяца для них еще будет благоприятной, а вот вторая - провальной. Могут возникать проблемы с начальством. Будут споры, ссоры. Лучше не доводить дело до абсурда, потому что Близнецы могут быть уволены. Не на руку им сыграет и Голубая луна. Могут быть сложные ситуации с родственниками. Не лезьте на рожон.

Стрелец

Не повезет и Стрельцам. У них могут быть неоправданные траты, особенно на любовниц. Также напряжение будет в плане поездок, они окажутся неудачными.

Рыбы

"Также планета большого несчастья Сатурн будет проходит по знаку Зодиака Рыбы, а также в конце месяца в этом знаке будет Голубая луна, поэтому у них все будет валиться из рук. Я бы рекомендовал им сделать паузу и немного отдохнуть. Идеальной будет поездка на море", - говорит Росс.

Напомним, всего два знака Зодиака удача будет преследовать весь август.

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