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Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в августе станут самыми счастливыми. Им повезет и в карьере, и в личной жизни, и даже они могут обрести новых друзей.

Лев

Август - это месяц Львов, поэтому не странно, что они, по мнению астрологов, оказались на первом месте. Представители этого зодиакального созвездия могут сделать огромный рывок в карьере и получить признание, построить гармоничные и здоровые отношения с партнером, которые обернуться браком и рождением детей, а также они могут найти покровителя, который окажет значительное влияние на их жизнь.

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В целом август будет очень счастливым месяцем для Львов. Это время их реализации, счастья, любви, благополучия и финансового успеха.

Дева

Еще один счастливчик, отмечающий день рождения в августе - Дева. Представители этого знака Зодиака могут смело браться за новые дела, так как их ждет невероятный успех. Ничего не бойтесь! Конечно, на пути к успеху бывают преграды, но вы со всем справитесь. К счастью, у вас хватает мудрости и терпения, чтобы все преодолеть.

Конец августа станет знаковым для вас. Одинокие Девы могут встретить свою судьбу, а семейные могут решиться на пополнение. Именно в этот период вы по-настоящему расцветете и заживете счастливо.

Напомним, эта неделя подарит настоящее чудо трем знакам Зодиака.

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